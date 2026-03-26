Поездки между Самарой и Казанью — новое направление «Межгорода» в Яндекс Go

В сервисе «Межгород» в Яндекс Go появилась возможность заранее заказывать такси из Самары в Казань и обратно. Приложение подскажет, в какие часы поездка обойдется дешевле. Так пассажиры могут заранее выбрать более выгодное время для путешествия или командировки в другой город.

Теперь съездить к друзьям, отправиться на фестиваль в другой город, выбраться на рыбалку и посетить заповедники на выходных можно благодаря «Межгороду». Заказать машину можно заранее, выбрав день и время для подачи — тогда сервис предложит цену ниже и зафиксирует ее. Максимальный срок предзаказа — за 3 дня до поездки, минимальный — за 2 часа.

Чтобы съездить в другой город, не придется ехать на автовокзал или делать пересадки: водитель приедет по адресу из приложения и довезет до нужного места. Поехать можно одному, всей семьей или компанией друзей — салон будет полностью в распоряжении пассажиров. При необходимости с собой получится взять больше вещей, чем на других видах транспорта — все удобно разместится в багажнике. Поездка включает бесплатное ожидание в пути на 10 минут для одной или нескольких остановок по дороге, например, чтобы выйти подышать воздухом или перекусить.

Ранее уехать из Самары на «Межгороде» по предзаказу можно было до Кинеля, Тольятти и Чапаевска.