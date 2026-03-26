В Отрадном задержанный «за дозу» предоставлял помещение наркозависимым

К сотрудникам группы по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по городу Отрадному от неравнодушных граждан поступила информация о возможной организации наркопритона в квартире одного из многоквартирных домов Отрадного.

С целью проверки полученной информации оперативники провели мероприятия по указанному адресу и зафиксировали факты систематического предоставления однокомнатной квартиры для потребления наркотических средств и психотропных веществ. В присутствии понятых полицейские провели осмотр жилого помещения, обнаружили и изъяли стеклянные колбы и другие предметы для приготовления и употребления наркотиков.

Хозяин жилплощади - неоднократно судимый за незаконный оборот наркотиков местный житель, пояснил сотрудникам полиции, что сам является наркозависимым и нигде не работает, поэтому «за дозу» предоставляет помещение наркозависимым для употребления запрещенных веществ.

Во время общения с мужчиной полицейские выявили у него признаки опьянения и вынесли постановление о назначении медицинского освидетельствования. Задержанный предоставил биоматериал на исследование, по результатам которого в ближайшее время будет принято процессуальное решение.

В настоящее время отделением дознания ОМВД России по г. Отрадному в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 УК РФ "Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Расследование продолжается.

