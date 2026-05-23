Я нашел ошибку
Главные новости:
23 мая на Последней миле стадиона «Солидарность Самара Арена» состоялся всероссийский полумарафон с синхронным стартом Забег.РФ.
3900 жителей и гостей Самары вышли на старт полумарафона Забег.РФ
23 мая в 14.50 поступило сообщение о том, что в результате падения дебета на водозаборной скважине нарушено холодное водоснабжение в н.п. Малый Толкай.
МЧС СО: о нарушении водоснабжения в Похвистневском районе
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел объезд районов городского округа Самара. В ходе рабочей поездки глава региона посмотрел ход дорожных работ, ремонты инфраструктуры, посетил важные городские объекты.
Вячеслав Федорищев провел объезд Самары
Глава государства встретился с выпускниками федеральной кадровой программы «Время героев».
Ветеран СВО из Самарской области стал участником встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным
В Похвистневском районе, в рамках Всероссийской акции «Мы - граждане России» прошла церемония вручения первых паспортов юным жителям региона.
Полицейские и общественники региона приняли участие в церемонии вручения первых паспортов подросткам
Юные таланты представили свои работы. В центре внимания был проект «Тольятти туристический».
Прошла презентация лучших проектов Школы креативных индустрий Тольятти
Температура воздуха 24 мая в Самаре ночью +13, +15°С, днем +27, +29°С.
24 мая в регионе без осадков, до +30°С
22 мая на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоялась премьера водевиля А. Колесникова «Всё дело в шляпке».
В САТОБ состоялась премьера водевиля А. Колесникова «Всё дело в шляпке»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.21
0.42
EUR 82.54
-0.73
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Полицейские и общественники региона приняли участие в церемонии вручения первых паспортов подросткам
В регионе торжественно прошел День кадрового работника
Самарцев приглашают на XXXI фестиваль СМИ «ПРЕССА - 2026» 30 мая в 12.00 в Самару в Струковский Сад
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

Вячеслав Федорищев провел объезд Самары

260
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел объезд районов городского округа Самара. В ходе рабочей поездки глава региона посмотрел ход дорожных работ, ремонты инфраструктуры, посетил важные городские объекты.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел объезд районов городского округа Самара. В ходе рабочей поездки глава региона посмотрел ход дорожных работ, ремонты инфраструктуры, посетил важные городские объекты.

Вместе с ним сегодня работали на объектах глава города Иван Носков, депутат Самарской Губернской Думы Александр Живайкин, Герой России Денис Портнягин.

Важнейшей частью рабочей поездки губернатора по Самаре стала встреча с жителями, которые обращались к нему в национальный мессенджер МАКС. Вячеслав Федорищев на месте посмотрел по конкретным ситуациям и дал соответствующие поручения.

Так в одном из многоквартирных домов Самары расположено защитное сооружение гражданской обороны, которое находится в плохом состоянии. Жители неоднократно обращались в различные инстанции, но вопрос так и остался не решен.

Губернатор поставил задачу ответственным лицам подготовить необходимые для перевода объекта в статус «укрытие» документы и выделить финансирование на ремонт помещения.

«Сейчас все внимание уделяем вопросам безопасности. С Денисом Портнягиным, моим помощником по обеспечению безопасности в регионе, проверили убежища, которые у нас сейчас в некоторых домах в плачевном состоянии. Приняли решение — те, которые не готовы к приему жителей, привести в порядок в кратчайшие сроки», — подчеркнул глава региона.

Кроме того, Вячеслав Федорищев взял на контроль вопросы, связанные с капремонтом этого дома, обновлением инженерных сетей, тепло- и водоснабжения и многого другого.

Также губернатор посмотрел, как идет ремонт трамвайных путей по ул. Ново-Садовая от ул. Ново-Вокзальная до разворотного кольца около завода им. Тарасова и далее до ул. Гастелло.

«Мы с прошлого года начали активно заниматься восстановлением наших трамвайных путей. Сейчас в городе из 160 км ремонт требуется 140. Это очень большая цифра. Здесь сейчас делаем почти 5 км в этом году. У нас привлечен очень компетентный подрядчик из Санкт-Петербурга, где большой опыт по соответствующим работам. Они идут в хорошем темпе. И уже можно сказать, у нас контракт до 1 октября, и мы сейчас посмотрели, что до 1 сентября успеем его выполнить», — сказал Вячеслав Федорищев.

Еще одной точкой осмотра города стала обновленная муниципальная ярмарка на Московском шоссе. В сентябре 2024 состоялось открытие ярмарки, помимо новых торговых объектов была благоустроена прилегающая территория – пешеходные дорожки, газоны, зеленые насаждения и многое другое. Недавно здесь увеличили количество бесплатных торговых мест для пенсионеров. Глава региона подчеркнул, что этот опыт необходимо тиражировать и поручил Ивану Носкову посмотреть, где в городе еще есть потребность в таком подходе и в обновлении ярмарок в целом.

Помимо этого, губернатор оценил ход реконструкции ул. Дачной от ул. Чернореченской до ул. Пензенской протяженностью 640 м. Отставания по графику нет.

Завершился объезд осмотром производственной базы АО «Экология». Вячеслав Федорищев поручил усилить работу в этом направлении, отметив, что пока не все перевозчики полностью справляются с поставленными задачами и качество работы иногда оставляет желать лучшего. Губернатор добавил, что все еще получает от жителей обращения по этой теме.

«Нам важна поддержка региона в самых разных проектах – строительстве, в том числе дорожном, реконструкции трамвайных путей, обновлении коммунальных сетей и т.д. Многие проекты уже реализуются, под контролем губернатора и моим личным контролем. В ходе объезда мы обсудили ряд текущих вопросов, а также планы на будущее, основанные на пожелании жителей. Получил уверенность, что со стороны региона поддержка будет оказываться областному центру и в дальнейшем, особенно в части тех работ, которые связаны с безопасностью жителей», — сказал глава города Самара Иван Носков.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
23 мая на Последней миле стадиона «Солидарность Самара Арена» состоялся всероссийский полумарафон с синхронным стартом Забег.РФ.
23 мая 2026, 18:42
3900 жителей и гостей Самары вышли на старт полумарафона Забег.РФ
23 мая на Последней миле стадиона «Солидарность Самара Арена» состоялся всероссийский полумарафон с синхронным стартом Забег.РФ. Общество
226
23 мая в 14.50 поступило сообщение о том, что в результате падения дебета на водозаборной скважине нарушено холодное водоснабжение в н.п. Малый Толкай.
23 мая 2026, 17:38
МЧС СО: о нарушении водоснабжения в Похвистневском районе
23 мая в 14.50 поступило сообщение о том, что в результате падения дебета на водозаборной скважине нарушено холодное водоснабжение в н.п. Малый Толкай. Общество
205
Температура воздуха 24 мая в Самаре ночью +13, +15°С, днем +27, +29°С.
23 мая 2026, 14:31
24 мая в регионе без осадков, до +30°С
Температура воздуха 24 мая в Самаре ночью +13, +15°С, днем +27, +29°С. Экология
293
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Дорожная кампания в Самаре набирает обороты
23 мая 2026  13:53
Дорожная кампания в Самаре набирает обороты
318
На перекрёстке улиц XXII Партсъезда и Вольской временно изменена схема организации движения
23 мая 2026  13:45
На перекрёстке улиц XXII Партсъезда и Вольской временно изменена схема организации движения
342
Самарцев приглашают на XXXI фестиваль СМИ «ПРЕССА - 2026» 30 мая в 12.00 в Самару в Струковский Сад
22 мая 2026  13:08
Самарцев приглашают на XXXI фестиваль СМИ «ПРЕССА - 2026» 30 мая в 12.00 в Самару в Струковский Сад
584
150 тысяч квадратных метров дорожной разметки нанесут на дороги Самары в этом году
22 мая 2026  12:29
150 тысяч квадратных метров дорожной разметки нанесут на дороги Самары в этом году
541
21 мая 2026 года председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов на заседании Самарской Губдумы представил депутатам отчет о деятельности Правительства Самарской области за 2025 год.
21 мая 2026  20:48
Депутатам Самарской Губдумы представлен отчет о работе облправительства 
824
Весь список