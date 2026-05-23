В Похвистнево школьникам перед каникулами напомнили о безопасности

В школе № 7 города Похвистнево прошел классный час на тему «Безопасность в летний период». Мероприятие организовали инспектор госпожнадзора Дмитрий Калинин и специалист по работе с детьми Светлана Атрашкова.

Цели урока - познакомить детей с основами безопасного поведения, чтобы предотвратить несчастные случаи и сохранить здоровье.

На занятии обсудили причины несчастных случаев, правила безопасности и научили детей правильно действовать в различных ситуациях.

Детям напомнили о правилах дорожного движения и важности их соблюдения. Им объяснили, что гулять в одиночку в лесах, у водоёмов и других потенциально опасных местах нужно только со взрослыми. Также предупредили о необходимости держаться подальше от железнодорожных путей, автомобильных дорог, пустырей, заброшенных зданий, свалок и неосвещённых территорий. Подчеркнули, что нужно соблюдать пожарную безопасность, не играть со спичками и не оставлять включёнными электроприборы без присмотра.

На водоёмах детям посоветовали быть осторожными: не купаться в незнакомых местах и не нырять без подготовки. Им также напомнили избегать контакта с бездомными животными и не провоцировать их на агрессию. Детям объяснили, что не стоит общаться с незнакомыми людьми и выполнять их подозрительные указания.

Во время урока специалисты провели инструктаж по этим правилам. Сотрудник МЧС России продемонстрировал огнетушитель и подробно объяснил, как им пользоваться при пожаре, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

