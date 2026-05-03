Взаимодействие Росгвардии и полиции: удалось оперативно предотвратить распространение наркотиков в Жигулёвске

Начальник Отдела МВД России по г. Жигулёвску полковник полиции Олег Абрамов выразил благодарность экипажу вневедомственной охраны Росгвардии за профессионализм и содействие в пресечении незаконного оборота наркотических средств.

В апреле текущего года сотрудники Росгвардии задержали двух жительниц Тольятти, которые в ночное время оборудовали тайники-закладки запрещенных веществ. При виде росгвардейцев, женщины предприняли попытку к бегству, но их оперативно задержали и передали сотрудникам полиции.

«Нам удалось предотвратить попадание партии запрещенных веществ на территорию города. Важнейшую роль в этом сыграло налаженное взаимодействие между ведомствами: мгновенная реакция, профессионализм и взаимная поддержка помогли добиться результата. Подобная слаженность действий - залог эффективной борьбы с преступностью. Особо хочу отметить бдительность и четкие действия экипажа Росгвардии», - подчеркнул Олег Абрамов.