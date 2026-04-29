Две жительницы Тольятти пытались сделать тайники-закладки запрещённых веществ в соседнем городе

В апреле текущего года в дежурную часть О МВД России по городу Жигулёвску поступило сообщение от сотрудников Росгвардии о задержании двух жительниц Тольятти, которые в ночное время на территории гаражно-строительного кооператива делали тайники и фотографировали их местоположение на телефон. При виде сотрудников, они предприняли попытку к бегству, но были оперативно задержаны и переданы сотрудникам полиции.

Полицейские в присутствии понятых при личном досмотре у задержанных изъяли 17 свёртков с порошкообразным веществом и телефон с геоданными закладок. При осмотре оборудованных ими тайников полицейские обнаружили еще 17 аналогичных свёртков. Подозреваемых доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В экспертно-криминалистическом центре У МВД России по г. Тольятти специалисты определили, что представленное на экспертизу вещество является наркотиком синтетического происхождения в значительном размере.

Задержанные признали свою вину в совершении противоправного деяния и пояснили, что в сети Интернет увидели объявление о легком заработке и приобрели наркотики с целью дальнейшей продажи путем закладок на территории Самарской области.

Следственным отделом О МВД России по городу Жигулевску в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. а, б ч.3 ст.228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварите6льному сговору при значительном размере).

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, а также канал поставки запрещенных веществ.