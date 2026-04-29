С начала сезона в Самарской области произошло три лесных пожара

Общая площадь возгораний составила более 20 гектаров. Два пожара возникли на землях лесного фонда и одно возгорание — на территории городских лесов в Тольятти.

На территории лесного фонда пожары произошли в Ново-Буянском и Шигонском лесничествах из-за неосторожного обращения с огнем и перехода возгорания с сопредельной территории. В обоих случаях это человеческий фактор. Общая площадь пожаров составила 2,4 гектара. От лесопожарных сил минприроды были привлечены 55 человек и 20 единиц техники, включая автоцистерны, тракторы, малые лесопатрульные комплексы. Огонь удалось вовремя локализовать, не допустив распространения на большую площадь. За аналогичный период прошлого года на землях лесного фонда произошло 13 пожаров общей площадью свыше 18 гектаров. Охрана лесов от пожаров ведется в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».

Также с начала сезона лесопожарные бригады минприроды Самарской области семь раз выезжали на тушение возгораний на прилегающих к лесному фонду территориях общей площадью более 23 гектаров. Причина возгораний – палы травы.

«Основная проблематика весной – ландшафтные пожары, которые создают угрозу возникновения лесного пожара. Наша задача – не допустить перехода огня в лес. Задача муниципалитетов – усилить контроль и не допускать палов травы на полях. Видим, что 70% таких случаев приходится на Похвистневский район возле Подбельского участкового лесничества. Созвонился с главой района – ситуация на особом контроле. Никаких послаблений нет. Предупредить возникновение огня легче, чем потушить лесной пожар», – прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

С 15 апреля 2026 года на территории региона введен особый противопожарный режим, который продлится до 15 октября. Разведение огня в лесах запрещено. Сообщить о нарушении или возгорании можно на прямую линию лесной охраны Самарской области: 8 (846) 231-00-63 (круглосуточно).