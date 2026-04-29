АвтоВАЗ за 530 млн рублей подготовит линии сборки под кроссовер Azimut
АвтоВАЗ за 530 млн рублей подготовит линии сборки под кроссовер Azimut
Николай Сомов: "В молочном животноводстве большие проблемы"
Николай Сомов: "В молочном животноводстве большие проблемы"
В Гуанчжоу обсудили новые горизонты партнерства с самарскими производителями: от торговли до технологической кооперации
В Гуанчжоу обсудили новые горизонты партнерства с самарскими производителями: от торговли до технологической кооперации
Рождение двойни стало стартом: как государство поддержало многодетную семью Митяевых
Рождение двойни стало стартом: как государство поддержало многодетную семью Митяевых
Команда Самарской области, в составе которой играют ветераны СВО, взяла бронзовые медали на турнире по волейболу сидя в Саратове
Команда Самарской области, в составе которой играют ветераны СВО, взяла бронзовые медали на турнире по волейболу сидя в Саратове
В Тольятти на «Лада-Арене» состоится массовое катание с хоккейным клубом «Лада»
В Тольятти на «Лада-Арене» состоится массовое катание с хоккейным клубом «Лада»
Грузовик перевернулся на трассе «Обход Тольятти» в Самарской области
Грузовик перевернулся на трассе «Обход Тольятти» в Самарской области
Стартовал Всероссийский ежегодный семейный конкурс Читаем Пушкина
Стартовал Всероссийский ежегодный семейный конкурс Читаем Пушкина
С начала сезона в Самарской области произошло три лесных пожара

С начала сезона в Самарской области произошло три лесных пожара

Общая площадь возгораний составила более 20 гектаров. Два пожара возникли на землях лесного фонда и одно возгорание — на территории городских лесов в Тольятти.

На территории лесного фонда пожары произошли в Ново-Буянском и Шигонском лесничествах из-за неосторожного обращения с огнем и перехода возгорания с сопредельной территории. В обоих случаях это человеческий фактор. Общая площадь пожаров составила 2,4 гектара. От лесопожарных сил минприроды были привлечены 55 человек и 20 единиц техники, включая автоцистерны, тракторы, малые лесопатрульные комплексы. Огонь удалось вовремя локализовать, не допустив распространения на большую площадь. За аналогичный период прошлого года на землях лесного фонда произошло 13 пожаров общей площадью свыше 18 гектаров. Охрана лесов от пожаров ведется в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».

Также с начала сезона лесопожарные бригады минприроды Самарской области семь раз выезжали на тушение возгораний на прилегающих к лесному фонду территориях общей площадью более 23 гектаров. Причина возгораний – палы травы.

«Основная проблематика весной – ландшафтные пожары, которые создают угрозу возникновения лесного пожара. Наша задача – не допустить перехода огня в лес. Задача муниципалитетов – усилить контроль и не допускать палов травы на полях. Видим, что 70% таких случаев приходится на Похвистневский район возле Подбельского участкового лесничества. Созвонился с главой района – ситуация на особом контроле. Никаких послаблений нет. Предупредить возникновение огня легче, чем потушить лесной пожар», – прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

С 15 апреля 2026 года на территории региона введен особый противопожарный режим, который продлится до 15 октября. Разведение огня в лесах запрещено. Сообщить о нарушении или возгорании можно на прямую линию лесной охраны Самарской области: 8 (846) 231-00-63 (круглосуточно).

В Самаре предложили разместить зоопарк рядом со стадионом «Самара-Арена»
В Самаре предложили разместить зоопарк рядом со стадионом «Самара-Арена»
Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров по объему госзакупок у самозанятых
Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров по объему госзакупок у самозанятых
Во вторник, 28 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями и участниками проектов благотворительного фонда «Система» из Самарской области.
Вячеслав Федорищев встретился с победителями и участниками проектов благотворительного фонда «Система»
Во вторник, 28 апреля, в Самаре в ВЦ «Экспо-Волга» впервые состоялся совместный форум председателей первичных профсоюзных организаций и партии «Единая России». В пленарном заседании принял участие губернатор Самарской области, секретарь регионального отде
Вячеслав Федорищев принял участие в форуме самарских профсоюзов 
Во вторник, 28 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественной церемонии подведения итогов и награждения победителей конкурса профессионального мастерства «Учитель года Самарской области» — 2026.
Вячеслав Федорищев наградил финалистов и победителя конкурса «Учитель года Самарской области»
