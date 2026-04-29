В Тольятти на «Лада-Арене» состоится массовое катание с хоккейным клубом «Лада»

Хоккейный клуб «Лада» в честь окончания сезона проведет встречу с болельщиками в необычном формате - прямо на льду «Лада-Арены».

29 апреля | 18:00

«Каток с «Ладой»

В программе:

катание на коньках с игроками «Лады» и «Ладьи»

конкурсы и призы от партнеров клуба

раскрашивание льда

Бесплатные пригласительные билеты на сайте «Лада-Арены»: tickets.tlt-arena.ru.

Для участников будет работать Южный вход.

Можно прийти со своими коньками или взять в прокате под залог документа, удостоверяющего личность.