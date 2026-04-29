Команда Самарской области, в составе которой играют ветераны СВО, взяла бронзовые медали на турнире по волейболу сидя в Саратове

Команда Самарской области, в составе которой играют ветераны специальной военной операции, взяла бронзовые медали на турнире по волейболу сидя в Саратове. Участие в турнире стало возможным благодаря поддержке самарского филиала фонда «Защитники Отечества» .

Соревнования были посвящены Году единства народов России. Самарская команда достойно представила свой регион, продемонстрировав высокое мастерство, волю к победе и настоящий командный дух. Ветераны СВО доказали, что спорт объединяет, вдохновляет и помогает преодолевать любые барьеры.

