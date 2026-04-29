В Сербии завершилось Первенство Европы по самбо среди юниоров, где самарская спортсменка Екатерина Фадеева завоевала золото среди девушек от 18 до 20 лет в весовой категории до 80 кг.
Самарская спортсменка завоевала Золотую медаль Первенства Европы среди юниоров по самбо 
До 10 мая жители Самары могут проконсультироваться по вопросам профилактики клещевого вирусного энцефалита на «горячей линии».
«Горячая линия» по профилактике клещевого энцефалита работает в Самаре
Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» информирует жителей региона о графике работы офисов обслуживания в праздничные дни.
Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» изменит режим работы в праздничные дни
«РКС-Самара» напоминают о плановых работах 30 апреля в пос. Мехзавод и микрорайоне «Новая Самара».
«РКС-Самара»: плановые отключения ХВС в Красноглинском районе
В 2026 году в десятый раз состоится международная патриотическая акция «Огонь памяти». По традиции представители Народного фронта доставляют лампы с частицами Вечного огня, зажженного у Могилы Неизвестного Солдата в Москве, ветеранам Великой Отечественной
Международная акция «Огонь памяти» впервые пройдет в Самарской области
Международная акция «Огонь памяти» впервые пройдет в Самарской области

В 2026 году в десятый раз состоится международная патриотическая акция «Огонь памяти». По традиции представители Народного фронта доставляют лампы с частицами Вечного огня, зажженного у Могилы Неизвестного Солдата в Москве, ветеранам Великой Отечественной войны, а также всем, кто сражался и продолжает бороться с нацизмом по всему миру.
В юбилейный год капсула с частицей Вечного огня будет доставлена в Самарскую область. В связи с этим региональное отделение Народного фронта организует торжественную встречу капсулы на железнодорожном вокзале Самары и ее передачу ветеранам Великой Отечественной войны.
В Тольятти состоится торжественное зажжение мемориального огня в Парке Победы. Также памятное мероприятие с зажжением «Огня памяти» пройдет у Стены памяти погибших в годы Великой Отечественной войны жителей поселка 113-й километр на территории Самарского резервуарного завода.
Акция «Огонь памяти» уже много лет объединяет людей разных стран, поколений и профессий вокруг идеи сохранения исторической памяти и уважения к подвигу защитников Отечества. Передача частицы Вечного огня символизирует связь поколений, благодарность героям прошлого и поддержку тем, кто сегодня стоит на защите мира и справедливости.
В 2025 году акция достигла значительных масштабов: представители Народного фронта доставили «Огонь памяти» от стен Кремля в 21 страну мира и более чем в 130 городов России. Общая протяженность маршрутов превысила 70 000 километров и охватила три континента. Частицы Вечного огня были переданы в Белоруссию, Болгарию, Замбию, Израиль, Индию, КНДР и Венесуэлу.
Ежегодно к акции присоединяются представители общественных и корпоративных структур: артисты, музыканты, военные корреспонденты, а также участники «Команды Путина». Активную поддержку оказывают крупнейшие российские компании, включая «Аэрофлот», «Газпром», «Российские железные дороги» и другие.

 

 

Фото: Общероссийский Народный фронт

Теги: Самара

