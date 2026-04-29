Международная акция «Огонь памяти» впервые пройдет в Самарской области

В 2026 году в десятый раз состоится международная патриотическая акция «Огонь памяти». По традиции представители Народного фронта доставляют лампы с частицами Вечного огня, зажженного у Могилы Неизвестного Солдата в Москве, ветеранам Великой Отечественной войны, а также всем, кто сражался и продолжает бороться с нацизмом по всему миру.

В юбилейный год капсула с частицей Вечного огня будет доставлена в Самарскую область. В связи с этим региональное отделение Народного фронта организует торжественную встречу капсулы на железнодорожном вокзале Самары и ее передачу ветеранам Великой Отечественной войны.

В Тольятти состоится торжественное зажжение мемориального огня в Парке Победы. Также памятное мероприятие с зажжением «Огня памяти» пройдет у Стены памяти погибших в годы Великой Отечественной войны жителей поселка 113-й километр на территории Самарского резервуарного завода.

Акция «Огонь памяти» уже много лет объединяет людей разных стран, поколений и профессий вокруг идеи сохранения исторической памяти и уважения к подвигу защитников Отечества. Передача частицы Вечного огня символизирует связь поколений, благодарность героям прошлого и поддержку тем, кто сегодня стоит на защите мира и справедливости.

В 2025 году акция достигла значительных масштабов: представители Народного фронта доставили «Огонь памяти» от стен Кремля в 21 страну мира и более чем в 130 городов России. Общая протяженность маршрутов превысила 70 000 километров и охватила три континента. Частицы Вечного огня были переданы в Белоруссию, Болгарию, Замбию, Израиль, Индию, КНДР и Венесуэлу.

Ежегодно к акции присоединяются представители общественных и корпоративных структур: артисты, музыканты, военные корреспонденты, а также участники «Команды Путина». Активную поддержку оказывают крупнейшие российские компании, включая «Аэрофлот», «Газпром», «Российские железные дороги» и другие.

