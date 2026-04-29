Я нашел ошибку
Главные новости:
В Сербии завершилось Первенство Европы по самбо среди юниоров, где самарская спортсменка Екатерина Фадеева завоевала золото среди девушек от 18 до 20 лет в весовой категории до 80 кг.
Самарская спортсменка завоевала Золотую медаль Первенства Европы среди юниоров по самбо 
До 10 мая жители Самары могут проконсультироваться по вопросам профилактики клещевого вирусного энцефалита на «горячей линии».
«Горячая линия» по профилактике клещевого энцефалита работает в Самаре
Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» информирует жителей региона о графике работы офисов обслуживания в праздничные дни.
Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» изменит режим работы в праздничные дни
«РКС-Самара» напоминают о плановых работах 30 апреля в пос. Мехзавод и микрорайоне «Новая Самара».
«РКС-Самара»: плановые отключения ХВС в Красноглинском районе
В 2026 году в десятый раз состоится международная патриотическая акция «Огонь памяти». По традиции представители Народного фронта доставляют лампы с частицами Вечного огня, зажженного у Могилы Неизвестного Солдата в Москве, ветеранам Великой Отечественной
Международная акция «Огонь памяти» впервые пройдет в Самарской области
Большинство россиян предпочитают покупать отечественные овощи и фрукты
Большинство россиян предпочитают покупать отечественные овощи и фрукты
АвтоВАЗ за 530 млн рублей подготовит линии сборки под кроссовер Azimut
АвтоВАЗ за 530 млн рублей подготовит линии сборки под кроссовер Azimut
Николай Сомов: "В молочном животноводстве большие проблемы"
Николай Сомов: "В молочном животноводстве большие проблемы"
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.69
-0.12
EUR 87.59
-0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Большинство россиян предпочитают покупать отечественные овощи и фрукты

Большинство россиян предпочитают покупать отечественные овощи и фрукты

Более половины россиян (54%) при выборе овощей и фруктов отдают предпочтение продукции отечественного производства, показало исследование СберСтрахования. Продукты этой категории занимают важное место в рационе: 44% опрошенных едят их ежедневно, ещё 52% — несколько раз в неделю. 

Лидерами по ежедневному потреблению стали жители Кирова (66%), Волгограда (63%), Севастополя (60%), Ярославля (59%) и Пензы (57%). 

При выборе овощей и фруктов покупатели в первую очередь обращают внимание на их свежесть и внешний вид (55%), а также вкусовые качества (26%). Менее значимую роль играет их стоимость (19%).

Согласно результатам исследования, чаще всего эти продукты россияне приобретают в супермаркетах и гипермаркетах (69%), магазинах у дома (36,5%). Также популярна онлайн-доставка (34%), которой наиболее активно пользуется молодёжь 18-30 лет (64%). Кроме того, каждый четвёртый опрошенный (27%) заявил, что сам выращивает овощи и фрукты. Среди россиян старше 60 лет таких больше всего — 47%. При этом и молодые люди не отказываются от выращивания овощей и фруктов на дачных участках: об этом сообщили 12% респондентов в возрасте 18–30 лет.

С наступлением сезона спрос на плодоовощную продукцию растёт: 70% участников исследования покупают больше летом и в начале осени. Ещё 9% не меняют уровень потребления в течение года. А вот каждому пятому респонденту (21%) удаётся сократить число таких покупок за счёт собственного огорода.

Исследование показало, что летом россияне больше всего ждут яблоки (37%), свежую зелень (35%) и клубнику (25%). Также в число наиболее ожидаемых овощей, фруктов и ягод входят огурцы (20%), малина и ежевика (16%), сладкий перец и помидоры (15%).

Дмитрий Цветков, директор по агрострахованию СберСтрахования:

«Влияние на растения оказывают погода, болезни растений, вредители и другие факторы. Из-за этих неблагоприятных факторов хозяйство может потерять значительную часть урожая и столкнуться с серьёзными финансовыми проблемами. В таких условиях агрострахование становится важным инструментом защиты бизнеса: оно помогает снижать финансовые потери, сохранять устойчивость хозяйств и поддерживать выпуск качественной отечественной продукции, которую выбирают россияне. В зависимости от своих потребностей фермеры могут выбрать мультирисковую программу страхования с более широким покрытием или страхование от чрезвычайных ситуаций с господдержкой. Во втором случае бизнес сможет сэкономить за счёт субсидий до 50% от стоимости полиса».

Исследование проводилось в апреле 2026 года. Количество респондентов составляет около 13 тыс. человек.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Большинство россиян отвергают пафосные места для свиданий
29 апреля 2026, 13:18
Большинство россиян отвергают пафосные места для свиданий
Самый популярный формат — встреча за чашкой кофе. Этот вариант выбирают 46% мужчин и 50% женщин: это удобно, комфортно и без ощущения, что вечер к чему-то обязывает. Общество
152
40% самарцев никогда не откликаются на вакансии с зарплатой по договоренности
29 апреля 2026, 10:08
40% самарцев никогда не откликаются на вакансии с зарплатой по договоренности
Что же касается соискателей, которые не указывают зарплатные ожидания, то самая частая причина — зарплата зависит от объема и условий работы (34%). В стране
224
Каждый второй россиянин пользуется мобильным интернетом за границей
28 апреля 2026, 12:38
Каждый второй россиянин пользуется мобильным интернетом за границей
Только 19% респондентов когда-либо активировали eSIM заранее, чтобы избежать проблем со связью за границей. 49% ни разу не подключали eSIM до поездки. Общество
465
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре предложили разместить зоопарк рядом со стадионом «Самара-Арена»
29 апреля 2026  11:16
В Самаре предложили разместить зоопарк рядом со стадионом «Самара-Арена»
230
Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров по объему госзакупок у самозанятых
29 апреля 2026  10:36
Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров по объему госзакупок у самозанятых
240
Во вторник, 28 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями и участниками проектов благотворительного фонда «Система» из Самарской области.
28 апреля 2026  19:29
Вячеслав Федорищев встретился с победителями и участниками проектов благотворительного фонда «Система»
935
Во вторник, 28 апреля, в Самаре в ВЦ «Экспо-Волга» впервые состоялся совместный форум председателей первичных профсоюзных организаций и партии «Единая России». В пленарном заседании принял участие губернатор Самарской области, секретарь регионального отде
28 апреля 2026  16:55
Вячеслав Федорищев принял участие в форуме самарских профсоюзов 
634
Во вторник, 28 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественной церемонии подведения итогов и награждения победителей конкурса профессионального мастерства «Учитель года Самарской области» — 2026.
28 апреля 2026  16:05
Вячеслав Федорищев наградил финалистов и победителя конкурса «Учитель года Самарской области»
605
Весь список