Большинство россиян предпочитают покупать отечественные овощи и фрукты

Более половины россиян (54%) при выборе овощей и фруктов отдают предпочтение продукции отечественного производства, показало исследование СберСтрахования. Продукты этой категории занимают важное место в рационе: 44% опрошенных едят их ежедневно, ещё 52% — несколько раз в неделю.

Лидерами по ежедневному потреблению стали жители Кирова (66%), Волгограда (63%), Севастополя (60%), Ярославля (59%) и Пензы (57%).

При выборе овощей и фруктов покупатели в первую очередь обращают внимание на их свежесть и внешний вид (55%), а также вкусовые качества (26%). Менее значимую роль играет их стоимость (19%).

Согласно результатам исследования, чаще всего эти продукты россияне приобретают в супермаркетах и гипермаркетах (69%), магазинах у дома (36,5%). Также популярна онлайн-доставка (34%), которой наиболее активно пользуется молодёжь 18-30 лет (64%). Кроме того, каждый четвёртый опрошенный (27%) заявил, что сам выращивает овощи и фрукты. Среди россиян старше 60 лет таких больше всего — 47%. При этом и молодые люди не отказываются от выращивания овощей и фруктов на дачных участках: об этом сообщили 12% респондентов в возрасте 18–30 лет.

С наступлением сезона спрос на плодоовощную продукцию растёт: 70% участников исследования покупают больше летом и в начале осени. Ещё 9% не меняют уровень потребления в течение года. А вот каждому пятому респонденту (21%) удаётся сократить число таких покупок за счёт собственного огорода.

Исследование показало, что летом россияне больше всего ждут яблоки (37%), свежую зелень (35%) и клубнику (25%). Также в число наиболее ожидаемых овощей, фруктов и ягод входят огурцы (20%), малина и ежевика (16%), сладкий перец и помидоры (15%).

Дмитрий Цветков, директор по агрострахованию СберСтрахования:

«Влияние на растения оказывают погода, болезни растений, вредители и другие факторы. Из-за этих неблагоприятных факторов хозяйство может потерять значительную часть урожая и столкнуться с серьёзными финансовыми проблемами. В таких условиях агрострахование становится важным инструментом защиты бизнеса: оно помогает снижать финансовые потери, сохранять устойчивость хозяйств и поддерживать выпуск качественной отечественной продукции, которую выбирают россияне. В зависимости от своих потребностей фермеры могут выбрать мультирисковую программу страхования с более широким покрытием или страхование от чрезвычайных ситуаций с господдержкой. Во втором случае бизнес сможет сэкономить за счёт субсидий до 50% от стоимости полиса».

Исследование проводилось в апреле 2026 года. Количество респондентов составляет около 13 тыс. человек.