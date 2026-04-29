АвтоВАЗ за 530 млн рублей подготовит линии сборки под кроссовер Azimut
Николай Сомов: "В молочном животноводстве большие проблемы"
В Гуанчжоу обсудили новые горизонты партнерства с самарскими производителями: от торговли до технологической кооперации
Рождение двойни стало стартом: как государство поддержало многодетную семью Митяевых
Команда Самарской области, в составе которой играют ветераны СВО, взяла бронзовые медали на турнире по волейболу сидя в Саратове
В Тольятти на «Лада-Арене» состоится массовое катание с хоккейным клубом «Лада»
Грузовик перевернулся на трассе «Обход Тольятти» в Самарской области
Стартовал Всероссийский ежегодный семейный конкурс Читаем Пушкина
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Большинство россиян отвергают пафосные места для свиданий

Классический ужин при свечах все реже звучит как идеальный план для первой встречи. В последнее время россияне смотрят в сторону простых, непринужденных форматов: кофе, прогулки, поездки за город, а самые смелые и вовсе мечтают о воздушных шарах и вертолетных экскурсиях. Какие сценарии набирают популярность, а какие уже вызывают отторжение, изучили аналитики сервис онлайн-знакомств Mamba.

Для кого место имеет значение

Первое и самое заметное расхождение между полами — отношение к выбору локации. 66% мужчин признаются, что просто идут на встречу, не придавая формату особого значения. Среди женщин картина противоположная: 63% считают место одним из ключевых элементов первого впечатления. Получается, для одних антураж всего лишь декорация, а для других — полноценная часть знакомства.

Кофе и прогулки вместо ресторана

Самый популярный формат — встреча за чашкой кофе. Этот вариант выбирают 46% мужчин и 50% женщин: это удобно, комфортно и без ощущения, что вечер к чему-то обязывает. Прогулку или поездку за город предпочитают 13% мужчин и 7% девушек, привлекает возможность поговорить в спокойной обстановке, без фоновой музыки и посторонних.

Домашний ужин с фильмом нравится 19% мужчин, но лишь 4% женщин. Для большинства девушек квартира — территория, которая открывается только после нескольких встреч. Ресторан остается в приоритете у 11% мужчин и 24% дам: формат еще жив, но перестал быть главной ассоциацией с удачным вечером. Активный досуг, концерты и выставки рассматривают по 7% опрошенных каждого пола.

Антирейтинг: что отталкивает

Более половины мужчин (54%) не готовы проводить вечер в слишком дорогом или статусном заведении — желание соответствовать атмосфере только портит все впечатление. Девушки куда острее реагируют на приглашение домой: 69% не рассматривают квартиру как место первой встречи.

Еще 37% мужчин и 26% женщин избегают шумных мест, где сложно услышать друг друга, а около трети обоих полов (29% мужчин и 30% дам) считают слишком активные форматы неудачной затеей. При этом «типичный ужин» в кафе кажется скучным 17% мужчин и 7% женщин, а сидение на лавочке в парке — 9% мужчин и 24% девушек.

Кто берет инициативу

Большинство уверены, что выбирают место сообща: так ответили 57% мужчин и 42% девушек. Однако почти половина женщин (49%) считает, что инициатива, как правило, за мужчиной. Среди самих мужчин эту позицию разделяют лишь 34%. При этом ситуация, когда локацию определяет девушка, остается редкостью — около 8–9% у обоих полов.

Главное — как, а не где

Как показал опрос, формат и место зачастую уступают внутренним ощущениям. Так, для 66% мужчин решающий фактор — легкость общения: насколько непринужденно завязывается разговор и комфортно ли рядом с новым человеком. Женщины же чаще выделяют чувство безопасности и спокойствия — для 34% это критерий номер один. Оригинальность идеи и сама локация важны лишь для 2% мужчин и 1% девушек: никакой креативный сценарий не спасет вечер, если собеседник не умеет слушать.

Что чаще всего портит вечер

И все-таки первая встреча чаще рушится не из-за неудачного адреса, а из-за поведения. Ощущение, что человек напротив не заинтересован, раздражает 50% мужчин и 51% женщин. Следом идет нехватка тем для разговора — об этом говорят 40% мужчин и 58% девушек. Еще 36% опрошенных обоих полов замечают, что даже самые красивые виды не спасут свидание, если партнер не проявляет никакой инициативы. 

Опрос пользователей Mamba показал, что ожидания от первого свидания меняются. Россиянам все важнее не конкретная локация, а впечатление, которое остается после встречи. Классические рестораны уступают форматам, в которых есть активность, общие эмоции и совместные переживания. Прогулки, поездки за город, концерты и активный досуг дают больше поводов для душевного разговора и быстрее создают чувство близости. В конечном итоге идеальное свидание определяет не заведение, а человек напротив.

Теги: Опрос

Большинство россиян предпочитают покупать отечественные овощи и фрукты
29 апреля 2026, 14:02
Продукты этой категории занимают важное место в рационе: 44% опрошенных едят их ежедневно, ещё 52% — несколько раз в неделю. Экономика
29 апреля 2026, 10:08
Что же касается соискателей, которые не указывают зарплатные ожидания, то самая частая причина — зарплата зависит от объема и условий работы (34%). В стране
28 апреля 2026, 12:38
Только 19% респондентов когда-либо активировали eSIM заранее, чтобы избежать проблем со связью за границей. 49% ни разу не подключали eSIM до поездки. Общество
В Самаре предложили разместить зоопарк рядом со стадионом «Самара-Арена»
29 апреля 2026  11:16
29 апреля 2026  10:36
Во вторник, 28 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями и участниками проектов благотворительного фонда «Система» из Самарской области.
28 апреля 2026  19:29
Во вторник, 28 апреля, в Самаре в ВЦ «Экспо-Волга» впервые состоялся совместный форум председателей первичных профсоюзных организаций и партии «Единая России». В пленарном заседании принял участие губернатор Самарской области, секретарь регионального отде
28 апреля 2026  16:55
Во вторник, 28 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественной церемонии подведения итогов и награждения победителей конкурса профессионального мастерства «Учитель года Самарской области» — 2026.
28 апреля 2026  16:05
