АвтоВАЗ за 530 млн рублей подготовит линии сборки под кроссовер Azimut
Николай Сомов: "В молочном животноводстве большие проблемы"
В Гуанчжоу обсудили новые горизонты партнерства с самарскими производителями: от торговли до технологической кооперации
Рождение двойни стало стартом: как государство поддержало многодетную семью Митяевых
Команда Самарской области, в составе которой играют ветераны СВО, взяла бронзовые медали на турнире по волейболу сидя в Саратове
В Тольятти на «Лада-Арене» состоится массовое катание с хоккейным клубом «Лада»
Грузовик перевернулся на трассе «Обход Тольятти» в Самарской области
Стартовал Всероссийский ежегодный семейный конкурс Читаем Пушкина
40% самарцев никогда не откликаются на вакансии с зарплатой по договоренности

В опросе SuperJob приняли участие представители компаний и экономически активные жители Самары.


Главная причина, по которой компании не называют конкретную сумму — зарплата устанавливается по итогам собеседования. Так ответили 58% рекрутеров. 33% работодателей признаются, что скрывают зарплату от действующих сотрудников и конкурентов. 23% компаний таким образом изучают зарплатные ожидания соискателей. 21% компаний используют формулировку «по договоренности» при сдельной или бонусной оплате, еще столько же честно говорят, что их предложение ниже рыночного. Для привлечения большего числа кандидатов не указывают доход 15% работодателей, а 13% надеются сэкономить, по их мнению, всегда есть соискатели, которые просят меньше, чем компания готова платить.

Что же касается соискателей, которые не указывают зарплатные ожидания, то самая частая причина — зарплата зависит от объема и условий работы (34%). При этом доля тех, кто предпочитает вести очные переговоры о деньгах составляет 15%. Каждый девятый (11%) не знает, сколько он стоит на рынке, или считает, что в его сфере слишком широкий диапазон доходов. 9% хотят иметь возможность выбирать из разных вариантов трудоустройства, 6% боятся отпугнуть работодателя своими финансовыми аппетитами, а 5% надеются, что компания сама предложит больше. Тех, кто копирует поведение работодателя («в вакансиях тоже пишут «по договоренности»), — 1%.

Отношение горожан к вакансиям с нераскрытой зарплатой довольно категорично: 40% никогда не откликаются на такие объявления, 30% делают это иногда, еще 30% — часто. Женщины более принципиальны: 47% никогда не рассматривают подобные вакансии (против 34% среди мужчин). Больше противников скрытого дохода оказалось среди респондентов 35—45 лет (45%).
 

Время проведения: 20 марта — 13 апреля 2026 года

Теги: Опрос

