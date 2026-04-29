Майнер из Самарской области украл электроэнергию у завода на 18 млн рублей

Самарский областной суд отказался отпускать из-под домашнего ареста начальника электротехнической лаборатории сызранского завода «Тяжмаш», который обвиняется в тайной добыче криптовалюты за счет предприятия, сообщает пресс-служба инстанции.

Энергетик почти четыре года, начиная с сентября 2021-го до начала июля 2025-го, незаконно пользовался мощностями работодателя для работы майнинговых ферм. Оборудование для генерации виртуальных денег правоохранители нашли во время осмотра места происшествия. Общий ущерб от похищенной энергии превысил 18,8 миллиона рублей.

Адвокат обвиняемого попытался оспорить изначальное постановление городского суда Сызрани и отменить меру пресечения. Тщательно изучив материалы дела, личность фигуранта и оценив тяжесть совершенного хищения, областной суд оставил жалобу защитника без удовлетворения. Предприимчивый заводчанин продолжит дожидаться окончания расследования дома, пишет Самарская газета.