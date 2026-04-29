АвтоВАЗ за 530 млн рублей подготовит линии сборки под кроссовер Azimut
АвтоВАЗ за 530 млн рублей подготовит линии сборки под кроссовер Azimut
Николай Сомов: "В молочном животноводстве большие проблемы"
Николай Сомов: "В молочном животноводстве большие проблемы"
В Гуанчжоу обсудили новые горизонты партнерства с самарскими производителями: от торговли до технологической кооперации
В Гуанчжоу обсудили новые горизонты партнерства с самарскими производителями: от торговли до технологической кооперации
Рождение двойни стало стартом: как государство поддержало многодетную семью Митяевых
Рождение двойни стало стартом: как государство поддержало многодетную семью Митяевых
Команда Самарской области, в составе которой играют ветераны СВО, взяла бронзовые медали на турнире по волейболу сидя в Саратове
Команда Самарской области, в составе которой играют ветераны СВО, взяла бронзовые медали на турнире по волейболу сидя в Саратове
В Тольятти на «Лада-Арене» состоится массовое катание с хоккейным клубом «Лада»
В Тольятти на «Лада-Арене» состоится массовое катание с хоккейным клубом «Лада»
Грузовик перевернулся на трассе «Обход Тольятти» в Самарской области
Грузовик перевернулся на трассе «Обход Тольятти» в Самарской области
Стартовал Всероссийский ежегодный семейный конкурс Читаем Пушкина
Стартовал Всероссийский ежегодный семейный конкурс Читаем Пушкина
Майнер из Самарской области украл электроэнергию у завода на 18 млн рублей

220
Майнер из Самарской области украл электроэнергию у завода на 18 млн рублей

Самарский областной суд отказался отпускать из-под домашнего ареста начальника электротехнической лаборатории сызранского завода «Тяжмаш», который обвиняется в тайной добыче криптовалюты за счет предприятия, сообщает пресс-служба инстанции.

Энергетик почти четыре года, начиная с сентября 2021-го до начала июля 2025-го, незаконно пользовался мощностями работодателя для работы майнинговых ферм. Оборудование для генерации виртуальных денег правоохранители нашли во время осмотра места происшествия. Общий ущерб от похищенной энергии превысил 18,8 миллиона рублей.

Адвокат обвиняемого попытался оспорить изначальное постановление городского суда Сызрани и отменить меру пресечения. Тщательно изучив материалы дела, личность фигуранта и оценив тяжесть совершенного хищения, областной суд оставил жалобу защитника без удовлетворения. Предприимчивый заводчанин продолжит дожидаться окончания расследования дома, пишет Самарская газета.

В Самаре предложили разместить зоопарк рядом со стадионом «Самара-Арена»
29 апреля 2026  11:16
В Самаре предложили разместить зоопарк рядом со стадионом «Самара-Арена»
Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров по объему госзакупок у самозанятых
29 апреля 2026  10:36
Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров по объему госзакупок у самозанятых
Во вторник, 28 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями и участниками проектов благотворительного фонда «Система» из Самарской области.
28 апреля 2026  19:29
Вячеслав Федорищев встретился с победителями и участниками проектов благотворительного фонда «Система»
Во вторник, 28 апреля, в Самаре в ВЦ «Экспо-Волга» впервые состоялся совместный форум председателей первичных профсоюзных организаций и партии «Единая России». В пленарном заседании принял участие губернатор Самарской области, секретарь регионального отде
28 апреля 2026  16:55
Вячеслав Федорищев принял участие в форуме самарских профсоюзов 
Во вторник, 28 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественной церемонии подведения итогов и награждения победителей конкурса профессионального мастерства «Учитель года Самарской области» — 2026.
28 апреля 2026  16:05
Вячеслав Федорищев наградил финалистов и победителя конкурса «Учитель года Самарской области»
