В Госдуме предложили способ борьбы с треш-стримерами

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предложил способ борьбы с треш-стримерами. В беседе с «Лентой.ру» он заявил, что социальные сети должны сами блокировать страницы авторов экстремального контента. Такой подход он счел наиболее реалистичным.

Он обратил внимание на то, что зачастую треш-стримеры ведут свои трансляции в соцсетях исключительно ради заработка, и если блокировать их страницы сразу после первого стрима, они перестанут снимать экстремальный контент.

«Просто сама суть этого мероприятия пропадает. (...) Если их страница блокируется, у них нет подписчиков, нет доходов, то все это просто превращается в такую бесполезную задачу», — заключил замглавы комитета Госдумы.