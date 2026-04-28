Самарцы рассказали, как планируют провести майские праздники

В открытом опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.



В этом году майские праздники относительно короткие: 2 раза по 3 дня — с 1 по 3 и с 9 по 11 число. 47% самарцев проведут выходные дома, а 15% отправятся на дачу или в деревню. 12% в праздничные дни будут работать. Встречать праздники на служебном посту мужчинам приходится чаще, чем женщинам (14 и 10% соответственно).



7% горожан хотят в мае отдохнуть на природе. 4% отправятся в путешествие по России. По 1% респондентов планируют провести майские за границей, в гостях и на рыбалке.

В топ-5 наиболее популярных направлений внутреннего туризма в этом году вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи и Калининград. Из открытых зарубежных направлений чаще всего выбирают Турцию, Египет, Таиланд, Бали и Грузию.



Время проведения: 20—23 апреля 2026 года