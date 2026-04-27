Россияне увеличат расходы в майские праздники

Согласно результатам исследования Альфа-Денег, лишь 19% россиян заявили, что их расходы в первой половине мая остаются на прежнем уровне. Дополнительные праздничные траты становятся скорее нормой, чем исключением.



Несмотря на традиционное восприятие майских праздников как периода отдыха, более четверти опрошенных (29%) планируют продолжать работать. При этом 21% намерены провести время дома, столько же — отправиться в поездку или путешествие, а 19% — отдыхать на природе, пикниках и шашлыках. Еще 15% собираются поехать на дачу или заняться садом и огородом, тогда как 14% пока не определились с планами. Наименее популярным, но всё же востребованным вариантом стал ремонт или стройка (8%).



Почти половина респондентов (49%) назвали поездки и путешествия основной статьёй дополнительных расходов. Далее следуют затраты на подарки, застолья, кафе и рестораны (20%), пикники и отдых на природе (12%), а также стройматериалы и ремонт дома, квартиры или дачи (10%). При этом лишь небольшая доля опрошенных (2%) планируют потратить деньги на покупки для дачи и сада, обустройство участка. На развлечения и досуг (кино, театр, развлекательные центры) приходится 7%.



Большинство опрошенных стараются укладываться в относительно небольшие суммы. 60% респондентов с дополнительными праздничными расходами тратят до 10 тыс. рублей, ещё 18% — от 11 тыс. до 20 тыс. рублей, 8% — от 21 тыс. до 50 тыс., 6% — от 51 тыс. до 100 тыс. Более крупные расходы встречаются реже: свыше 100 тыс. рублей готовы потратить 8% опрошенных. Средняя сумма трат на майские праздники составила 32,3 тыс. рублей.



В случае незапланированных трат на майских праздниках более половины россиян (59%) воспользуются собственными накоплениями. Кредитными картами, банковскими кредитами и микрозаймами воспользуются 23% респондентов, еще 8% займут у знакомых или родственников. При этом 10% предпочитают перенести покупку на потом.



В майские праздники россияне чаще всего готовы брать заёмные деньги на срочные бытовые нужды — так ответили 46% опрошенных. Реже респонденты допускают обращение за финансовой помощью на ремонт и стройку (22%) или поездку или путешествие (20%), тогда как отдых на природе (0,5%) и дачные покупки (1%) почти не рассматриваются как повод для займа. При этом 24% заявили, что не готовы брать деньги в долг на такие цели.



Опрос проведён среди россиян в 37 крупных городах. Вопрос о тратах задавался тем, кто отметил наличие дополнительных праздничных расходов и определился с ответом.