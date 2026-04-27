В Самарской области стартовала ежегодная всероссийская акция помощи ветеранам «Красная гвоздика»
В Самарской области стартовала ежегодная всероссийская акция помощи ветеранам «Красная гвоздика»
В Самаре тестируют 48 фонтанов перед официальным запуском 1 мая
В Самаре тестируют 48 фонтанов перед официальным запуском 1 мая
Начался приём заявок на отбор особо значимых проектов (ОЗП)
Начался приём заявок на отбор особо значимых проектов (ОЗП)
В ЦРК «Художественный» состоится торжественное открытие выставки «Герои нашего времени»
В ЦРК «Художественный» состоится торжественное открытие выставки «Герои нашего времени»
Пенсионерка в Самаре через банкомат перевела более одного миллиона рублей мошенникам
Пенсионерка в Самаре через банкомат перевела более одного миллиона рублей мошенникам
Мальчик из Тольятти заказал на маркетплейсе три машины стоимостью 14 млн рублей
Мальчик из Тольятти заказал на маркетплейсе три машины стоимостью 14 млн рублей
Российским семьям единое пособие выплатят досрочно — 30 апреля вместо 3 мая
Российским семьям единое пособие выплатят досрочно — 30 апреля вместо 3 мая
Россияне увеличат расходы в майские праздники
Россияне увеличат расходы в майские праздники
Большинство самарцев не возражают против использования ИИ в роли помощника для рекрутера

Большинство самарцев не возражают против использования ИИ в роли помощника для рекрутера

Эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, выяснили, как жители Самарской области относятся к использованию искусственного интеллекта в процессе собеседований. Согласно результатам опроса, большинство респондентов готовы к различным формам внедрения ИИ в рекрутмент.

43% опрошенных из Самарской области считают, что ИИ может быть полезен как помощник для рекрутера. Еще 19% соискателей готовы пройти собеседование с нейросетью вместо человека, полагая, что это может повысить объективность оценки. При этом 26% респондентов пока относятся к такому формату настороженно.

«Около половины женщин (48%) и 41% мужчин допускают частичное использование ИИ как помощника для рекрутера. Готовность пройти собеседование исключительно с нейросетью выразили 17% женщин и 18% мужчин. В «разрезе» возрастов наибольшую открытость к полностью автоматизированным собеседованиям демонстрирует молодежь: 23% респондентов в возрасте 18-24 лет и 22% опрошенных до 18 лет. Частичное использование ИИ в качестве помощника рекрутера допускают 49% подростков до 18 лет и 47% респондентов в возрасте 18-24 лет. Наибольший процент скептиков ожидаемо наблюдается среди старшего поколения: 29% опрошенных от 45 лет пока не готовы к такому собеседованию. Искусственный интеллект в рекрутменте сегодня воспринимается скорее как помощник, способный повысить объективность и ускорить процессы, при этом решающая роль человека в этом вопросе сохраняется», — комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Выраженный интерес к полному прохождению собеседования с нейросетью проявляют специалисты из сферы управления персоналом и тренингов (36%), добывающей отрасли (24%), медицины (23%). Среди тех, кто допускает только частичное использование ИИ, лидируют представители домашнего и обслуживающего персонала (61%), а также науки и образования (56%), туристической отрасли (55%). Не готовы к таким собеседованиям представители профсфер «Высший и средний менеджмент» (39%), «Юристы» (36%) и «Строительство, недвижимость» (33%).

Опрос проводился с 22 по 24 января 2026 года среди 3 059 российских соискателей, в том числе из Самарской области.

Россияне увеличат расходы в майские праздники
Россияне увеличат расходы в майские праздники
65% россиян тратят в этот период больше, чем обычно.
9 из 10 жителей Самары готовы пробовать новые бренды одежды и аксессуаров
9 из 10 жителей Самары готовы пробовать новые бренды одежды и аксессуаров
Молодежь 18-24 лет чаще других обращает внимание на популярность бренда (12%), историю его происхождения (11%), рекламу (8%) и советы блогеров и инфлюенсеров (4%).
66% самарцев не готовы работать в режиме 6-дневки
66% самарцев не готовы работать в режиме 6-дневки
Мужчины демонстрируют заметно большую лояльность к удлиненной рабочей неделе: 22% из них согласились бы на такие условия.
В Самарской области стартовала ежегодная всероссийская акция помощи ветеранам «Красная гвоздика»
В Самарской области стартовала ежегодная всероссийская акция помощи ветеранам «Красная гвоздика»
В Самаре тестируют 48 фонтанов перед официальным запуском 1 мая
В Самаре тестируют 48 фонтанов перед официальным запуском 1 мая
В ночь на 27 апреля местами в Самарской области ожидается усиление южного ветра, местами гроза, возможен град
В ночь на 27 апреля местами в Самарской области ожидается усиление южного ветра, местами гроза, возможен град
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев раскрыл детали своего ухода из самарского клуба
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев раскрыл детали своего ухода из самарского клуба
В 27 туре Мир РПЛ
"Крылья Советов" обыграли "Локомотив" – 2:0
