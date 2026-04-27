Большинство самарцев не возражают против использования ИИ в роли помощника для рекрутера

Эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, выяснили, как жители Самарской области относятся к использованию искусственного интеллекта в процессе собеседований. Согласно результатам опроса, большинство респондентов готовы к различным формам внедрения ИИ в рекрутмент.

43% опрошенных из Самарской области считают, что ИИ может быть полезен как помощник для рекрутера. Еще 19% соискателей готовы пройти собеседование с нейросетью вместо человека, полагая, что это может повысить объективность оценки. При этом 26% респондентов пока относятся к такому формату настороженно.

«Около половины женщин (48%) и 41% мужчин допускают частичное использование ИИ как помощника для рекрутера. Готовность пройти собеседование исключительно с нейросетью выразили 17% женщин и 18% мужчин. В «разрезе» возрастов наибольшую открытость к полностью автоматизированным собеседованиям демонстрирует молодежь: 23% респондентов в возрасте 18-24 лет и 22% опрошенных до 18 лет. Частичное использование ИИ в качестве помощника рекрутера допускают 49% подростков до 18 лет и 47% респондентов в возрасте 18-24 лет. Наибольший процент скептиков ожидаемо наблюдается среди старшего поколения: 29% опрошенных от 45 лет пока не готовы к такому собеседованию. Искусственный интеллект в рекрутменте сегодня воспринимается скорее как помощник, способный повысить объективность и ускорить процессы, при этом решающая роль человека в этом вопросе сохраняется», — комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Выраженный интерес к полному прохождению собеседования с нейросетью проявляют специалисты из сферы управления персоналом и тренингов (36%), добывающей отрасли (24%), медицины (23%). Среди тех, кто допускает только частичное использование ИИ, лидируют представители домашнего и обслуживающего персонала (61%), а также науки и образования (56%), туристической отрасли (55%). Не готовы к таким собеседованиям представители профсфер «Высший и средний менеджмент» (39%), «Юристы» (36%) и «Строительство, недвижимость» (33%).

Опрос проводился с 22 по 24 января 2026 года среди 3 059 российских соискателей, в том числе из Самарской области.