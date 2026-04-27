В Сызрани водитель сбил десятилетнюю девочку

26 апреля 2026 года на территории Самарской области зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали восемь человек, один погиб.

В Сызрани, по предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, в 12:30 водитель автомобиля Geely – мужчина 1959 г.р., осуществляя движение по ул. Рабочая, со стороны ул. Смирницкой в направлении ул. Фрунзе, в районе дома №123 по ул. Рабочая, не предоставил преимущества в движении пешеходу, переходящему проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший пешеход - 10-летняя школьница, самостоятельно обратилась за помощью в медицинское учреждение, была госпитализирована.