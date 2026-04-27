Новые ярмарочные павильоны появятся на Речном вокзале в Самаре

Новые ярмарочные павильоны установят на Речном вокзале в Самаре за счет федерального бюджета. Это стало возможным благодаря победе областной столицы во всероссийском конкурсе проектов по обустройству туристического кода центра города, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Также в конкурсе выиграл Тольятти. Государство выделит средства для установки навигации, малых архитектурных форм, смотровых площадок и декора в Автозаводском районе города. Кроме того, в сквере имени Полякова поставят памятник первому гендиректору АвтоВАЗа. С такой инициативой выступили ветераны предприятия.

Конкурс по обустройству туристического кода центра города проводит Правительство РФ в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», пишет Самарская газета.