В ЦРК «Художественный» состоится торжественное открытие выставки «Герои нашего времени»

28 апреля в 11:00 в Арт-фойе ЦРК «Художественный» состоится торжественное открытие выставки «Герои нашего времени». Вход свободный.

Экспозиция будет представлена с 28 апреля по 26 мая 2026 г. Проект представляет собой выставку живописных портретов воинов, погибших при выполнении боевых задач Специальной военной операции. Портреты были созданы преподавателями и студентами Самарского художественного училища имени К. С. Петрова-Водкина. В экспозицию также войдут патриотические плакаты, выполненные студентами училища. Выставка посвящена годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Экспозиция объединяет искусство и память, представляя портреты участников специальной военной операции, созданные талантливыми педагогами и студентами Самарского художественного училища имени К. С. Петрова-Водкина. Каждое произведение — это не только результат мастерства живописцев, но и искренняя привязанность к памяти героев, отдавших свои жизни ради сохранения исторической правды.

В программе открытия:



- Приветственное слово от преподавателя спецдисциплин Самарского художественного училища имени К. С. Петрова-Водкина, участника выставочного проекта и автора одного из портретов — Артёма Вадимовича Чуркина.

- Выступления представителей регионального отделения Межрегиональной общественной организации «Вечная память героям».

- Музыкальная часть в исполнении Жанны Сосенко — педагога Самарского музыкального училища имени Д. Г. Шаталова, поэтессы и композитора, автора проекта "Музыка СВОего времени" Жанны Сосенко.



В завершение встречи все желающие смогут посетить тематический кинопоказ военной драмы «Ангелы Ладоги» (12+) по специальной цене билета — 200 рублей. Билеты: https://vk.cc/cWLSGW