расследование убийства экс-мэра Самары Тархова завершили

Расследование уголовного дела об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены завершено. Дело поступило в прокуратуру, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Расследование закончили. Дело поступило в прокуратуру", - сказала собеседница агентства.

27 апреля Самарский областной суд рассмотрит ходатайство следователя о продлении ареста внучки убитого экс-мэра Самары Екатерины Тарховой. Органы предварительного следствия вменяют ей убийство, мошенничество, кражу и подделку документов. Следствие полагает, что обвиняемая вместе с соучастником Дмитрием Метревели убила своих дедушку и бабушку, после чего с использованием поддельных документов похитила имущество потерпевших на общую сумму более 2,5 млн рублей - предметы одежды, украшения, денежные средства с банковских счетов, дивиденды от предпринимательской деятельности, автомобиль Toyota Rav4, который при содействии обвиняемой Таисии Киселевой продан третьему лицу. В одно производство соединены семь уголовных дел, возбужденных в период с 18 февраля по 13 ноября 2025 года.

31 января 2025 года в правоохранительные органы поступило заявление о безвестном исчезновении Виктора Тархова и его жены. По данным следствия, последний раз они выходили на связь в конце декабря 2024 года. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, по подозрению в преступлении задержали внучку Тарховых Екатерину. По решению суда 2 февраля она заключена под стражу, ей предъявлено обвинение. Тархова призналась в том, что совершила преступление из корыстных мотивов. По ее словам, она попала под влияние неправильных людей и не хотела убивать родственников.

Следственное управление СК России заочно предъявило обвинение 56-летней уроженке Самарской области Светлане Метревели и ее 25-летнему племяннику Дмитрию по делу об убийстве экс-мэра Самары и его жены. Их объявили в международный розыск, суд заочно избрал Дмитрию Метревели меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие считает, что Светлана Метревели, находясь за пределами России, давала советы и указания по убийству Виктора Тархова и его жены, а ее племянник и внучка экс-мэра отравили их, после чего заморозили тела с помощью азота, расчленили и раскидали по мусорным контейнерам в Самаре. На заседании суда в феврале 2026 года следователь сообщила, что уголовное дело в отношения Дмитрия и Светланы Метревели будет выделено в отдельное производство.

Ранее суд в Самаре отправил под домашний арест Таисию Киселеву, обвиняемую в мошенничестве с имуществом Тарховых. Женщина является родственницей проходящих по делу Метревели.