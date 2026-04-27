Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области стартовала ежегодная всероссийская акция помощи ветеранам «Красная гвоздика»
В Самарской области стартовала ежегодная всероссийская акция помощи ветеранам «Красная гвоздика»
В Самаре тестируют 48 фонтанов перед официальным запуском 1 мая
В Самаре тестируют 48 фонтанов перед официальным запуском 1 мая
Начался приём заявок на отбор особо значимых проектов (ОЗП)
Начался приём заявок на отбор особо значимых проектов (ОЗП)
В ЦРК «Художественный» состоится торжественное открытие выставки «Герои нашего времени»
В ЦРК «Художественный» состоится торжественное открытие выставки «Герои нашего времени»
Пенсионерка в Самаре через банкомат перевела более одного миллиона рублей мошенникам
Пенсионерка в Самаре через банкомат перевела более одного миллиона рублей мошенникам
Мальчик из Тольятти заказал на маркетплейсе три машины стоимостью 14 млн рублей
Мальчик из Тольятти заказал на маркетплейсе три машины стоимостью 14 млн рублей
Российским семьям единое пособие выплатят досрочно — 30 апреля вместо 3 мая
Российским семьям единое пособие выплатят досрочно — 30 апреля вместо 3 мая
Россияне увеличат расходы в майские праздники
Россияне увеличат расходы в майские праздники
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.53
0.7
EUR 88.28
0.75
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Речные перевозки из Самары в Ширяево и Шелехметь отменены из-за непогоды
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Расследование убийства экс-мэра Самары Тархова завершили

220
расследование убийства экс-мэра Самары Тархова завершили

Расследование уголовного дела об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены завершено. Дело поступило в прокуратуру, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Расследование закончили. Дело поступило в прокуратуру", - сказала собеседница агентства.

27 апреля Самарский областной суд рассмотрит ходатайство следователя о продлении ареста внучки убитого экс-мэра Самары Екатерины Тарховой. Органы предварительного следствия вменяют ей убийство, мошенничество, кражу и подделку документов. Следствие полагает, что обвиняемая вместе с соучастником Дмитрием Метревели убила своих дедушку и бабушку, после чего с использованием поддельных документов похитила имущество потерпевших на общую сумму более 2,5 млн рублей - предметы одежды, украшения, денежные средства с банковских счетов, дивиденды от предпринимательской деятельности, автомобиль Toyota Rav4, который при содействии обвиняемой Таисии Киселевой продан третьему лицу. В одно производство соединены семь уголовных дел, возбужденных в период с 18 февраля по 13 ноября 2025 года.

31 января 2025 года в правоохранительные органы поступило заявление о безвестном исчезновении Виктора Тархова и его жены. По данным следствия, последний раз они выходили на связь в конце декабря 2024 года. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, по подозрению в преступлении задержали внучку Тарховых Екатерину. По решению суда 2 февраля она заключена под стражу, ей предъявлено обвинение. Тархова призналась в том, что совершила преступление из корыстных мотивов. По ее словам, она попала под влияние неправильных людей и не хотела убивать родственников.

Следственное управление СК России заочно предъявило обвинение 56-летней уроженке Самарской области Светлане Метревели и ее 25-летнему племяннику Дмитрию по делу об убийстве экс-мэра Самары и его жены. Их объявили в международный розыск, суд заочно избрал Дмитрию Метревели меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие считает, что Светлана Метревели, находясь за пределами России, давала советы и указания по убийству Виктора Тархова и его жены, а ее племянник и внучка экс-мэра отравили их, после чего заморозили тела с помощью азота, расчленили и раскидали по мусорным контейнерам в Самаре. На заседании суда в феврале 2026 года следователь сообщила, что уголовное дело в отношения Дмитрия и Светланы Метревели будет выделено в отдельное производство.

Ранее суд в Самаре отправил под домашний арест Таисию Киселеву, обвиняемую в мошенничестве с имуществом Тарховых. Женщина является родственницей проходящих по делу Метревели.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самарской области стартовала ежегодная всероссийская акция помощи ветеранам «Красная гвоздика»
27 апреля 2026  13:50
В Самарской области стартовала ежегодная всероссийская акция помощи ветеранам «Красная гвоздика»
52
В Самаре тестируют 48 фонтанов перед официальным запуском 1 мая
27 апреля 2026  13:44
В Самаре тестируют 48 фонтанов перед официальным запуском 1 мая
61
Весь список