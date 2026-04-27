В Самарской области стартовала ежегодная всероссийская акция помощи ветеранам «Красная гвоздика»
В Самаре тестируют 48 фонтанов перед официальным запуском 1 мая
Начался приём заявок на отбор особо значимых проектов (ОЗП)
В ЦРК «Художественный» состоится торжественное открытие выставки «Герои нашего времени»
Пенсионерка в Самаре через банкомат перевела более одного миллиона рублей мошенникам
Мальчик из Тольятти заказал на маркетплейсе три машины стоимостью 14 млн рублей
Российским семьям единое пособие выплатят досрочно — 30 апреля вместо 3 мая
Россияне увеличат расходы в майские праздники
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.53
0.7
EUR 88.28
0.75
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Речные перевозки из Самары в Ширяево и Шелехметь отменены из-за непогоды
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Мальчик из Тольятти заказал на маркетплейсе три машины стоимостью 14 млн рублей

Жительница Тольятти пережила шок, когда обнаружила, что ее несовершеннолетний сын оформил на одном из маркетплейсов заказ на три настоящих автомобиля. Общая сумма покупки составила около 14 миллионов рублей, а товар должен был быть доставлен в Москву, хотя семья живёт в Тольятти.

Сам мальчик объяснил свой поступок просто: «из интереса». Ему захотелось проверить, пропустит ли система столь крупный заказ. Каково же было удивление, когда в приложении появился статус «оплачено» и готовность к самовывозу в столице. Историей делится портал РИАМО.

К счастью, деньги со счета не списались. Нужной суммы на балансе просто не было. Однако проблема оказалась не в финансах, а в невозможности быстро отменить заказ. По словам матери, кнопка отмены в приложении не работала, и семья потратила много времени и нервов на долгие разбирательства с маркетплейсом.

В итоге отменить заявку удалось, но осадок остался. Женщина подчеркивает: технически на торговых площадках теперь можно оформить покупку даже автомобиля. Дети, движимые любопытством или шалостью, могут случайно это сделать. Родителям стоит быть внимательнее и следить за активностью своих детей в приложениях.

Инцидент в Тольятти - ещё одно напоминание о том, что цифровая среда таит неочевидные риски. Даже если у ребенка нет доступа к крупным суммам, сам факт оформления заказа может создать множество проблем для всей семьи - от долгих переписок с поддержкой до потенциальных юридических последствий, пишет МК. 

В Самарской области стартовала ежегодная всероссийская акция помощи ветеранам «Красная гвоздика»
27 апреля 2026  13:50
52
В Самаре тестируют 48 фонтанов перед официальным запуском 1 мая
27 апреля 2026  13:44
61
В ночь на 27 апреля местами в Самарской области ожидается усиление южного ветра, местами гроза, возможен град
26 апреля 2026  20:42
964
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев раскрыл детали своего ухода из самарского клуба
26 апреля 2026  13:59
1489
В 27 туре Мир РПЛ
25 апреля 2026  19:59
1015
Весь список