Мальчик из Тольятти заказал на маркетплейсе три машины стоимостью 14 млн рублей

Жительница Тольятти пережила шок, когда обнаружила, что ее несовершеннолетний сын оформил на одном из маркетплейсов заказ на три настоящих автомобиля. Общая сумма покупки составила около 14 миллионов рублей, а товар должен был быть доставлен в Москву, хотя семья живёт в Тольятти.

Сам мальчик объяснил свой поступок просто: «из интереса». Ему захотелось проверить, пропустит ли система столь крупный заказ. Каково же было удивление, когда в приложении появился статус «оплачено» и готовность к самовывозу в столице. Историей делится портал РИАМО.

К счастью, деньги со счета не списались. Нужной суммы на балансе просто не было. Однако проблема оказалась не в финансах, а в невозможности быстро отменить заказ. По словам матери, кнопка отмены в приложении не работала, и семья потратила много времени и нервов на долгие разбирательства с маркетплейсом.

В итоге отменить заявку удалось, но осадок остался. Женщина подчеркивает: технически на торговых площадках теперь можно оформить покупку даже автомобиля. Дети, движимые любопытством или шалостью, могут случайно это сделать. Родителям стоит быть внимательнее и следить за активностью своих детей в приложениях.

Инцидент в Тольятти - ещё одно напоминание о том, что цифровая среда таит неочевидные риски. Даже если у ребенка нет доступа к крупным суммам, сам факт оформления заказа может создать множество проблем для всей семьи - от долгих переписок с поддержкой до потенциальных юридических последствий, пишет МК.