Российским семьям единое пособие выплатят досрочно — 30 апреля вместо 3 мая

Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Поскольку выплата единого пособия осуществляется 3-го числа каждого месяца, а период с 1 по 3 мая приходится на праздничный и выходные дни, пособие российским семьям будет выплачено накануне, 30 апреля», — уточнила Бессараб. Ее слова приводит РИА Новости.

В РФ единое пособие получают семьи почти на 10 млн детей. Такой же порядок выплаты — досрочно, если дата перечисления попадает на праздники и выходные — предусмотрен для получателей иных социальных выплат, заработных плат и пенсий.