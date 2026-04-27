В Самарской области из-за шквалистого ветра остановлена пассажирская переправа

О прекращении движения на пригородном пассажирском маршруте через Волгу «Самара — Гаврилова Поляна — Ширяево» объявило «Самарское речное пассажирское предприятие», пишет Обоз-инфо.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями (штормовой ветер) 27 апреля 2026 года остановлено движение на пригородном маршруте: «Самара – Гаврилова Поляна — Ширяево», — говорится в сообщении.

Утром 27 апреля штормовое предупреждение и оранжевый уровень опасности были объявлены МЧС РФ по Самарской области. В частности, на официальном сайте ведомства говорится, что от ФГБУ «Приволжское УГМС» получено штормовое предупреждение: «Объявлен оранжевый уровень опасности. Утром и днем 27.04.2026 местами в Самарской области ожидается очень сильный ветер, порывы 25-27 м/с».