9 из 10 жителей Самары готовы пробовать новые бренды одежды и аксессуаров

Аналитики Авито Товаров и Авито Рекламы узнали у жителей Самары, что их мотивирует пробовать что-то новое среди брендов одежды и аксессуаров, и сколько они готовы потратить на такую покупку. Выяснилось, что к таким экспериментам опрошенные подходят рационально: им важнее не имя и узнаваемость бренда, а дизайн, стоимость и качество самой вещи.

Что покупают и сколько тратят

9 из 10 жителей Самары готовы пробовать новые бренды одежды. На такие эксперименты опрошенные легче всего решаются в базовой одежде. Так, купить у нового для себя бренда они в основном готовы что-то повседневное: футболку, джинсы или худи (50%). Далее следуют обувь (35%) и верхняя одежда (31%). Молодежь 18-24 лет чаще готова на такие эксперименты в аксессуарах (21%).

В среднем на такую покупку жители Самары готовы потратить 5,5 тыс. рубля. Однако 38% хотели бы уложиться в 3 000. Еще 33% ориентировались бы на сумму от 3 000 до 5 000 рублей, 12% — от 5 000 до 10 000 рублей, а больше этих сумм — 17%. Мужчины в среднем готовы тратить на покупку новых брендов одежды и аксессуаров на 10% больше.

Главные триггеры покупки

Ключевым фактором, который побуждает попробовать новый бренд, чаще всего становится сам продукт. Более половины жителей Самары (57%) отмечают, что основной причиной покупки обычно оказывается выгодная цена или акция на первую покупку. Однако почти такую же роль играет дизайн: 52% опрошенных готовы сделать выбор в пользу нового бренда, если их привлекает внешний вид и дизайн вещи. Также в топ-3 важных факторов — качество вещи (45%).

Молодежь 18-24 лет чаще других обращает внимание на популярность бренда (12%), историю его происхождения (11%), рекламу (8%) и советы блогеров и инфлюенсеров (4%). В целом рекламу новых брендов замечают 6 из 10 жителей Самары. Чаще всего подходящая реклама в этой категории встречается им на площадках электронной коммерции и платформах объявлений (59%), в соцсетях (22%) и на ТВ (28%).

Где покупают новые бренды

При выборе площадки для такой покупки, в первую очередь жители Самары ориентируются на привлекательные цены, акции и распродажи (52%). Еще 52% отмечают, что им важна возможность примерки перед покупкой — чаще это женщины (54% против 42% мужчин). Еще 32% важна безопасность оплаты и сделки, а 29% — широкий ассортимент площадки.

При этом переплачивать только за бренд многие не готовы. Так, 41% опрошенных выберут более доступный аналог менее известного бренда, если он сопоставим по характеристикам. Даже среди тех, кто допускает переплату, чаще речь идет о небольшом разрыве в цене — в пределах 10–20%. Это подтверждает тренд на более рациональное потребление и снижение роли бренда как самостоятельной ценности.