Школьники Самарской области участвуют в запуске первого в России образовательного ИИ-помощника

Образовательная онлайн-платформа Школково внедряет ИИ-помощника, разработанного на собственной базе данных. IT-продукту нет аналогов, это первый в стране опыт создания чат-бота на отечественных моделях. Разработку высоко оценили на государственном уровне: компании присудили первое место в премии Наш Вклад и предоставили статус резидента Сколково. Сотни учащихся школ Самары и Самарской области присоединились к оцениванию возможностей чат-бота.



В основе технологии — комбинация моделей машинного обучения. Они анализируют знания и поведенческие паттерны ученика: регулярность занятий, устойчивость внимания, реакцию на нагрузку. Также система учитывает перерывы в обучении, снижение мотивации или перегрузку, и корректирует план подготовки. Вся инфраструктура реализована силами IT-команды Школково с нуля. Разработка не зависит от западных технологий и защищена от утечки данных.

Умный чат-бот запускают в рамках бесплатного интенсива по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ «Щелчок». В 2025 году в интенсиве приняли участие более 400 тысяч человек, количество уникальных просмотров превысило 5 миллионов. В 2026 году «Щелчок» увеличивает масштаб, организаторы прогнозируют до миллиона зрителей. В интенсиве участвуют не только выпускники 9-х и 11-х классов, но и десятиклассники, восьмиклассники, учителя и родители. Чтобы улучшить подготовку, IT-команда Школково подключает умного чат-бота. Благодаря нему, у каждого участника интенсива будет свой личный план, круглосуточная поддержка и проверка сочинений. Интенсив стартует 3 мая и будет проходить в течение месяца.

Основная цель создания бота: составить максимально персонализированный личный план на «Щелчке» для каждого участника. ИИ-помощник, в отличие от живого человека, способен анализировать огромное количество информации: оценивать каждое действие ученика на платформе, результаты в отрезке недели или месяца, строить кривую прогресса. В процессе — направлять школьника в нужную сторону, постоянно перестраивая план. В итоге ИИ-помощник станет куратором ученику и выстроит процесс обучения максимально эффективно.



По словам разработчиков, ключевым отличием решения стало использование собственной образовательной базы и глубокая интеграция с учебным контентом. Это обеспечивает более точные рекомендации по сравнению с универсальными ИИ-инструментами. Языковая модель является главным «мозгом» при взаимодействии с человеком. Сам ИИ-бот выступает в качестве агента и имеет доступ к различным инструментам. Среди них есть отдельные обученные с нуля классификаторы для улучшения логики работы бота, собственная нейросеть Школково для предсказания баллов и рекомендательная система, а также другие модели. Языковая модель ИИ-бота взаимодействует с этими моделями через MCP-протокол, что позволяет давать пользователям максимально точные, релевантные и безопасные ответы с опорой на реальные факты.