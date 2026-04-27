В Самарской области стартовала ежегодная всероссийская акция помощи ветеранам «Красная гвоздика»
В Самарской области стартовала ежегодная всероссийская акция помощи ветеранам «Красная гвоздика»
В Самаре тестируют 48 фонтанов перед официальным запуском 1 мая
В Самаре тестируют 48 фонтанов перед официальным запуском 1 мая
Начался приём заявок на отбор особо значимых проектов (ОЗП)
Начался приём заявок на отбор особо значимых проектов (ОЗП)
В ЦРК «Художественный» состоится торжественное открытие выставки «Герои нашего времени»
В ЦРК «Художественный» состоится торжественное открытие выставки «Герои нашего времени»
Пенсионерка в Самаре через банкомат перевела более одного миллиона рублей мошенникам
Пенсионерка в Самаре через банкомат перевела более одного миллиона рублей мошенникам
Мальчик из Тольятти заказал на маркетплейсе три машины стоимостью 14 млн рублей
Мальчик из Тольятти заказал на маркетплейсе три машины стоимостью 14 млн рублей
Российским семьям единое пособие выплатят досрочно — 30 апреля вместо 3 мая
Российским семьям единое пособие выплатят досрочно — 30 апреля вместо 3 мая
Россияне увеличат расходы в майские праздники
Россияне увеличат расходы в майские праздники
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
USD 75.53
0.7
EUR 88.28
0.75
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Речные перевозки из Самары в Ширяево и Шелехметь отменены из-за непогоды
Школьники Самарской области участвуют в запуске первого в России образовательного ИИ-помощника

199
Школьники Самарской области участвуют в запуске первого в России образовательного ИИ-помощника

Образовательная онлайн-платформа Школково внедряет ИИ-помощника, разработанного на собственной базе данных. IT-продукту нет аналогов, это первый в стране опыт создания чат-бота на отечественных моделях. Разработку высоко оценили на государственном уровне: компании присудили первое место в премии Наш Вклад и предоставили статус резидента Сколково. Сотни учащихся школ Самары и Самарской области присоединились к оцениванию возможностей чат-бота.

В основе технологии — комбинация моделей машинного обучения. Они анализируют знания и поведенческие паттерны ученика: регулярность занятий, устойчивость внимания, реакцию на нагрузку. Также система учитывает перерывы в обучении, снижение мотивации или перегрузку, и корректирует план подготовки. Вся инфраструктура реализована силами IT-команды Школково с нуля. Разработка не зависит от западных технологий и защищена от утечки данных.

Умный чат-бот запускают в рамках бесплатного интенсива по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ «Щелчок». В 2025 году в интенсиве приняли участие более 400 тысяч человек, количество уникальных просмотров превысило 5 миллионов. В 2026 году «Щелчок» увеличивает масштаб, организаторы прогнозируют до миллиона зрителей. В интенсиве участвуют не только выпускники 9-х и 11-х классов, но и десятиклассники, восьмиклассники, учителя и родители. Чтобы улучшить подготовку, IT-команда Школково подключает умного чат-бота. Благодаря нему, у каждого участника интенсива будет свой личный план, круглосуточная поддержка и проверка сочинений. Интенсив стартует 3 мая и будет проходить в течение месяца.

Основная цель создания бота: составить максимально персонализированный личный план на «Щелчке» для каждого участника. ИИ-помощник, в отличие от живого человека, способен анализировать огромное количество информации: оценивать каждое действие ученика на платформе, результаты в отрезке недели или месяца, строить кривую прогресса. В процессе — направлять школьника в нужную сторону, постоянно перестраивая план. В итоге ИИ-помощник станет куратором ученику и выстроит процесс обучения максимально эффективно.

По словам разработчиков, ключевым отличием решения стало использование собственной образовательной базы и глубокая интеграция с учебным контентом. Это обеспечивает более точные рекомендации по сравнению с универсальными ИИ-инструментами. Языковая модель является главным «мозгом» при взаимодействии с человеком. Сам ИИ-бот выступает в качестве агента и имеет доступ к различным инструментам. Среди них есть отдельные обученные с нуля классификаторы для улучшения логики работы бота, собственная нейросеть Школково для предсказания баллов и рекомендательная система, а также другие модели. Языковая модель ИИ-бота взаимодействует с этими моделями через MCP-протокол, что позволяет давать пользователям максимально точные, релевантные и безопасные ответы с опорой на реальные факты.

В Самарской области стартовала ежегодная всероссийская акция помощи ветеранам «Красная гвоздика»
27 апреля 2026  13:50
27 апреля 2026  13:50
В Самарской области стартовала ежегодная всероссийская акция помощи ветеранам «Красная гвоздика»
52
В Самаре тестируют 48 фонтанов перед официальным запуском 1 мая
27 апреля 2026  13:44
27 апреля 2026  13:44
В Самаре тестируют 48 фонтанов перед официальным запуском 1 мая
61
В ночь на 27 апреля местами в Самарской области ожидается усиление южного ветра, местами гроза, возможен град
26 апреля 2026  20:42
26 апреля 2026  20:42
В ночь на 27 апреля местами в Самарской области ожидается усиление южного ветра, местами гроза, возможен град
964
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев раскрыл детали своего ухода из самарского клуба
26 апреля 2026  13:59
26 апреля 2026  13:59
Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев раскрыл детали своего ухода из самарского клуба
1489
В 27 туре Мир РПЛ
25 апреля 2026  19:59
"Крылья Советов" обыграли "Локомотив" – 2:0
1015
