Красноярские огнеборцы тушили возгорания сухой травы на 800 кв. м

26 апреля в 20 часов 17 минут в пожарно-спасательный отряд № 41 филиал облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре у села Краково. Оперативно в месту вызова были направлены дежурный караул из пожарно-спасательной части № 83 Отряда № 41 и добровольная пожарная команда сельского поселения Хилково. По прибытии было установлено, что горит сухая трава. На тушение были поданы 1 ствол «Б» и 2 ранцевых лесных огнетушителя. Полная ликвидация последствий пожара зафиксирована в 22 часа 4 минуты.

В 20 часов 45 минут поступило сообщение о пожаре районе села Калиновка. По прибытии наших огнеборцев было установлено, что горит сухая трава. На тушение пожара оперативно были поданы 1 ствол «Б» и 1 ранцевый лесной огнетушитель. Полная ликвидация последствий пожара объявлена в 21 час 10 минут.

Общая площадь пожаров составила 800 метров квадратных.

Государственное казенное учреждение Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» напоминает: если вы стали свидетелем или участником пожара обращайтесь по телефонам «101» или «112».