В Самарской области стартовала ежегодная всероссийская акция помощи ветеранам «Красная гвоздика»
В Самаре тестируют 48 фонтанов перед официальным запуском 1 мая
Начался приём заявок на отбор особо значимых проектов (ОЗП)
В ЦРК «Художественный» состоится торжественное открытие выставки «Герои нашего времени»
Пенсионерка в Самаре через банкомат перевела более одного миллиона рублей мошенникам
Мальчик из Тольятти заказал на маркетплейсе три машины стоимостью 14 млн рублей
Российским семьям единое пособие выплатят досрочно — 30 апреля вместо 3 мая
Россияне увеличат расходы в майские праздники
Билайн улучшил качество проводного интернета в 65 городах

Работы по масштабной модернизации сети широкополосного доступа ведутся и в Самарской области

Билайн проводит модернизацию сети широкополосного доступа с рекордными инвестициями и охватом. Изменения к лучшему чувствуют сотни тысяч клиентов оператора в 65 городах России — от Москвы до Сочи, от Санкт-Петербурга до Красноярска. Проект включает замену высокоаварийного оборудования, установку источников бесперебойного питания, а также изменение топологии сети. Всё это уже позволило на 14% сократить суммарное время отключения коммутаторов уровня доступа и уменьшить количество обращений по поводу аварий на 12%.

Высокие скорости интернет-соединения для россиян стали чем-то само собой разумеющимся. Ключевым показателем качества для проводного интернета оказалась стабильность: в 2024 году пользователи чаще всего жаловались на прерывания сервиса и длительные аварии. Стремясь быть с клиентами там, где им это нужно, Билайн запустил двухлетнюю масштабную программу модернизации сети широкополосного доступа.

Она затрагивает 15 регионов по всей стране: работы ведутся в Волгоградской, Ивановской, Калужской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской, Ярославской областях, в Красноярском, Краснодарском и Ставропольском крае, а также в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

Специалисты компании уже заменили 150 коммутаторов уровня агрегации с суммарным охватом свыше 600 тыс. пользователей, а также 7500 коммутаторов уровня доступа — это позволило улучшить сервис для 51 тыс. клиентов. Кроме того, на сети установили 6500 источников бесперебойного питания — они сохранят связь для 150 тыс. клиентов в случае отключения электричества. Для 290 тыс. клиентов повысили отказоустойчивость за счет создания резервных каналов крупных узлов связи. Для порядка 1000 домов уменьшили вероятность обрывов кабеля. В процессе также работы по изменению топологии сети. Положительный эффект от них уже почувствовали 140 тыс. клиентов, еще 60 тыс. заметят его в ближайшее время.

Дмитрий Лебедев, директор департамента эксплуатации сети широкополосного доступа Билайна:

«Этот проект стал для нас настоящим вызовом. На уменьшение аварийности были согласованы рекордные инвестиции, и нам нужно было сделать всё быстро и качественно. Мы не собираемся останавливаться: прямо сейчас мы ведем работы по улучшению топологии сети. Так что скоро еще больше клиентов Билайна почувствуют, что проводной интернет стал стабильнее и качественнее».

