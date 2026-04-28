В России установили даты летних каникул у школьников

Летние каникулы у российских школьников начнутся 27 мая и закончатся 31 августа. Такие даты рекомендовало Минпросвещения РФ, передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что завершение учебного года для учеников 9-х и 11-х классов совпадает с графиком основного и единого государственных экзаменов (ОГЭ и ЕГЭ). По словам министра просвещения Сергея Кравцова, полноценный отдых помогает детям с новыми силами вернуться к занятиям в сентябре. Для детей в это время будут работать детские центры и пришкольные лагеря, добавил он.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб призвал продлить учебный год на две недели, до середины июня. По его задумке, в это время дети должны проходить творческие занятия, на которые не хватает времени во время учебного года, пишет Лента.