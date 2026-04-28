В Тольятти после погони патрульные задержали женщину с наркотиками

Во время патрулирования в центральном районе сотрудники патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по г. Тольятти возле одного из подъездов многоквартирного дома, расположенного на улице Чапаева, обратили внимание на прохожую, которая, заметив полицейских, занервничала и побежала в соседний двор.

После непродолжительной погони патрульные задержали женщину. При этом она бросила на землю пластиковую ёмкость с порошкообразным веществом белого цвета.

Патрульные сообщили в дежурную часть о случившемся и передали задержанную прибывшим сотрудникам следственно-оперативной группы. Изъятую с земли колбу оперуполномоченные направили на исследование в Экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по г. Тольятти по результатам которого установлено, что вещество является наркотическим средством синтетического происхождения в значительном размере.

Как пояснила полицейским ранее не судимая безработная местная жительница 1993 года рождения, наркотик она приобрела через сеть Интернет для собственного употребления. Данная версия в настоящее время тщательно проверяется сотрудниками полиции.

Отделом дознания отдела полиции по Центральному району У МВД России по г. Тольятти в отношении злоумышленницы по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств) возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

Полицейские напоминают, что обо всех ставших известными фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств, а также иных противоправных действий можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 112.