В 2025 году Дмитрий Богаченок вместе с супругой и детьми переехали в Сызрань из Ульяновска, чтобы применять свои знания и опыт в отделении анестезиологии и реанимации №2 Сызранской центральной городской и районной больницы.
Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод стал одним из победителей Международного конкурса «Лучшие товары и услуги – ГЕММА» по итогам 2025 года.
28 апреля 2026 года в Ульяновске под руководством заместителя полномочного представителя Президента России в ПФО Олега Машковцева состоялось первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению ХI Российско-Китайского молодёжного форума в
По информации Приволжского УГМС 29 апреля местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 15-18 м/с.
2 мая в 17.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Почему отечественная торговля – это безумно стильно и красиво».
Специалисты Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики провели 2 этап корпоративной программы укрепления здоровья на рабочем месте для АО «Гипровостокнефть».
В Самаре продолжается подготовка к строительству дублёра Московского шоссе от ТЦ «Metro» до Северного переулка — одного из ключевых инфраструктурных проектов на активно застраиваемой территории города.
Госдума проработает меры по снижению «бумажной нагрузки» на врачей и учителей
В Тольятти после погони патрульные задержали женщину с наркотиками

Во время патрулирования в центральном районе сотрудники патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по г. Тольятти возле одного из подъездов многоквартирного дома, расположенного на улице Чапаева, обратили внимание на прохожую, которая, заметив полицейских, занервничала и побежала в соседний двор.

После непродолжительной погони патрульные задержали женщину. При этом она бросила на землю пластиковую ёмкость с порошкообразным веществом белого цвета.

Патрульные сообщили в дежурную часть о случившемся и передали задержанную прибывшим сотрудникам следственно-оперативной группы.  Изъятую с земли колбу оперуполномоченные направили на исследование в Экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по г. Тольятти по результатам которого установлено, что вещество является наркотическим средством синтетического происхождения в значительном размере.

Как пояснила полицейским ранее не судимая безработная местная жительница 1993 года рождения, наркотик она приобрела через сеть Интернет для собственного употребления. Данная версия в настоящее время тщательно проверяется сотрудниками полиции.

Отделом дознания отдела полиции по Центральному району У МВД России по г. Тольятти в отношении злоумышленницы по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств) возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

Полицейские напоминают, что обо всех ставших известными фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств, а также иных противоправных действий можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 112.

Теги: Стоп Наркотик

Жителя Жигулёвска подозревают в склонении сожительницы к потреблению наркотиков
Жителя Жигулёвска подозревают в склонении сожительницы к потреблению наркотиков
Как установлено полицейскими, в прошлом злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за оскорбление представителя власти, кражи и незаконный оборот... Криминал
В Сызрани полицейские пресекли сбыт наркотиков
В Сызрани полицейские пресекли сбыт наркотиков
В присутствии понятых при исследовании предметов одежды и вещей в сумке у задержанной полицейские обнаружили и изъяли 19 свертков с порошкообразным... Происшествия
У жителя Шигонского района нашли кастрюлю с наркотиками
У жителя Шигонского района нашли кастрюлю с наркотиками
Со слов задержанного, смесь он приготовил из дикорастущих растений, собрав их на заброшенном участке и хранил для собственного употребления, без цели сбыта. Происшествия
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником самарских работников скорой помощи
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником самарских работников скорой помощи
Три человека погибли и шесть пострадали в Самарской области от урагана
Три человека погибли и шесть пострадали в Самарской области от урагана
Три человека погибли 27 апреля из-за последствий штормового ветра в Самарской области
Три человека погибли 27 апреля из-за последствий штормового ветра в Самарской области
В понедельник, 27 апреля, на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили через мессенджер МАКС и по другим каналам связи.
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан в ходе совещания в облправительстве
27 апреля на оперативном совещании в облправительстве под председательством Вячеслава Федорищева рассмотрели вопрос о ходе полевых работ на территории региона.
На оперативном совещании с губернатором обсудили ход посевной в Самарской области
