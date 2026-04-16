Жителя Жигулёвска подозревают в склонении сожительницы к потреблению наркотиков

Струдниками органов внутренних дел допрошена 37-летняя женщина в качестве подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.2 ст.228 УК РФ.

Безработная жительница Жигулёвска пояснила, что сожитель склонил её к употреблению наркотика, восхваляя эффект после его приёма.

Сотрудники полиции задержали мужчину и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

34-летний местный житель дал признательные показания, подтвердив, что действительно уговорил женщину к совместному употреблению запрещенного вещества.

Как установлено полицейскими, в прошлом злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за оскорбление представителя власти, кражи и незаконный оборот наркотиков.

В настоящее время Отделением дознания ОМВД России по г. Жигулёвску в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотического средства). Мера пресечения задержанному – подписка о невыезде.