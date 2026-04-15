В Сызрани полицейские пресекли сбыт наркотиков

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Сызранское», получив оперативную информацию о возможной причастности 22-летней местной жительницы к незаконному обороту запрещенных веществ, задержали её возле одного из городских многоквартирных домов.

В присутствии понятых при исследовании предметов одежды и вещей в сумке у задержанной полицейские обнаружили и изъяли 19 свертков с порошкообразным веществом.

Изъятое оперативники направили на исследование в Экспертно-криминалистический отдел МУ МВД России «Сызранское», по результатам которого установлено, что находящееся в свёртках вещество является синтетическим наркотиком, общей массой около 26 граммов.

В ходе опроса женщина пояснила полицейским, что приобрела наркотики через сеть Интернет с целью дальнейшей реализации на территории Сызрани через тайники-закладки.

В настоящее время следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. г ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере).

Подозреваемой по ходатайству органа следствия судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.