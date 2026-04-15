Прямое скоростное сообщение между Самарой и Уфой стартует 8 мая
Продажи водки за март выросли почти на 5%
Выставка «Герои Труда» откроется на площади Куйбышева в Самаре в майские праздники
Депутат Государственной Думы РФ Виктор Казаков встретился в Самаре с жителями
Что делать, если вовремя не вывозят мусор? Восстановите порядок с помощью телефона и «Госуслуги Дом»
Самарская область присоединяется к онлайн-фестивалю «Игры России»: жителей региона приглашают рассказать о народных играх
Самарская областная универсальная научная библиотека вновь примет участие во всероссийской акции «Библионочь-2026»
Иван Носков: «Самара — это туристическая жемчужина и развитый промышленный центр Приволжского федерального округа»
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
В самарском зоопарке отметят день рождения льва
Самарский зоопарк расскажет о морских свинках
В Сызрани полицейские пресекли сбыт наркотиков

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Сызранское», получив оперативную информацию о возможной причастности 22-летней местной жительницы к незаконному обороту запрещенных веществ, задержали её возле одного из городских многоквартирных домов.

В присутствии понятых при исследовании предметов одежды и вещей в сумке у задержанной полицейские обнаружили и изъяли 19 свертков с порошкообразным веществом.

Изъятое оперативники направили на исследование в Экспертно-криминалистический отдел МУ МВД России «Сызранское», по результатам которого установлено, что находящееся в свёртках вещество является синтетическим наркотиком, общей массой около 26 граммов.

В ходе опроса женщина пояснила полицейским, что  приобрела наркотики через сеть Интернет с целью дальнейшей реализации на территории Сызрани через тайники-закладки.

В настоящее время следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. г ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на сбыт  наркотического средства в  крупном размере).

Подозреваемой по ходатайству органа следствия судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.

У жителя Шигонского района нашли кастрюлю с наркотиками
01 апреля 2026, 11:06
У жителя Шигонского района нашли кастрюлю с наркотиками
Со слов задержанного, смесь он приготовил из дикорастущих растений, собрав их на заброшенном участке и хранил для собственного употребления, без цели сбыта. Происшествия
В Отрадном задержанный «за дозу» предоставлял помещение наркозависимым
26 марта 2026, 12:12
В Отрадном задержанный «за дозу» предоставлял помещение наркозависимым
Во время общения с мужчиной полицейские выявили у него признаки опьянения и вынесли постановление о назначении медицинского освидетельствования. Происшествия
Изъята партия наркотиков, которая предназначалась для сбыта в Тольятти
23 марта 2026, 10:54
Изъята партия наркотиков, которая предназначалась для сбыта в Тольятти
Полицейские обнаружили в одежде у одного из местных жителей 15 свёртков  с порошкообразным веществом белого цвета. Происшествия
Депутат Государственной Думы РФ Виктор Казаков встретился в Самаре с жителями
15 апреля 2026  13:44
Депутат Государственной Думы РФ Виктор Казаков встретился в Самаре с жителями
Автобусы к садово-дачным участкам в Самаре начнут курсировать 18 апреля
15 апреля 2026  10:29
Автобусы к садово-дачным участкам в Самаре начнут курсировать 18 апреля
Во вторник, 14 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел очередное заседание штаба по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Самарской области.
14 апреля 2026  17:19
Вячеслав Федорищев дал поручения по минимизации последствий паводка
Вопросы эффективности работы Правительства Самарской области в условиях складывающейся экономики обсудили на оперативном совещании в понедельник, 13 апреля.
13 апреля 2026  21:32
Вячеслав Федорищев обновляет бюджетную политику в Самарской области
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании в областном правительстве Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили через мессенджер МАКС и по другим каналам связи.
13 апреля 2026  20:19
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан на оперативном совещании в правительстве
