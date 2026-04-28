В посёлке городского типа Новосемейкино тушили пожар ранга 1-БИС

В Красноярском районе 27 апреля в 22 часа 12 минут в пожарно-спасательную часть поступило сообщение: в поселке городского типа Новосемейкино на улице Матюгина произошел пожар.

По прибытии было установлено, что горят дом и надворные постройки на площади 200 квадратных метров, есть угроза распространения огня на соседние строения. Пожару был присвоен ранг 1-БИС. На тушение оперативно были поданы 4 ствола «Б», работали 3 звена газодымозащитной службы. В тушении пожара принимали участие 23 человека личного состава и 6 единиц пожарной техники. Полная ликвидация последствий пожара была объявлена в 1 час ночи 28 апреля.

Причины пожара устанавливаются. К счастью, пострадавших нет.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"