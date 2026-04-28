Две вазовские легковушки столкнулись в Ставропольском районе, пострадал человек
в Самарской области спрос на услуги специалистов по рептилиям, амфибиям и паукам увеличился на 48%
В Тольятти водитель сбил 13-летнего пешехода
Оборудование и технологии из Самарской области представили на MiningWorld Russia
Самарец хотел приобрести красную икру, а попался на «удочку» аферистов
Самарец заплатит 500 тысяч рублей за нарушение миграционного законодательства
Три человека погибли и шесть пострадали в Самарской области от урагана
Самарцы рассказали, как планируют провести майские праздники
Мир домашних животных

В Самарской области спрос на услуги специалистов по рептилиям, амфибиям и паукам увеличился на 48%

Владельцы животных все чаще доверяют профессионалам уход за питомцами и их воспитание. По данным Авито Услуг и Авито Работы, в феврале-марте этого года в Самарской области спрос на услуги груминга, дрессировки и поведенческой коррекции, а также на специалистов в этих сферах оказался заметно выше, чем двумя месяцами ранее.

По данным Авито Услуг, владельцы все чаще вкладываются в воспитание и коррекцию поведения питомцев. Спрос на подготовку к соревнованиям вырос на 40%, на услуги кинолога — на 28%. Общая корректировка поведения стала популярнее на 27%, а трюковая дрессировка — на 13%.

Популярнее у жителей Самарской области стало вычесывание шерсти — в 2,3 раза по сравнению с декабрем 2025 года — январем 2026 года. Также вдвое вырос интерес к стрижке шерсти и стрижке когтей. Чистка глаз животных стала популярнее на 83%, а чистка ушей — на 74%.

«Люди подходят к заботе о питомцах все более осознанно. Им важно не только, чтобы животное было чистым и ухоженным, но и чтобы оно чувствовало себя психологически комфортно. За последние два месяца в Самарской области спрос на адаптацию собак после приюта вырос на 27%, услуги зоопсихолога стали востребованнее на 25%, а помощь с психологическими проблемами животных — на 4%. Это говорит о том, что владельцы зачастую воспринимают питомцев как полноправных членов семьи и готовы вкладываться в их ментальное здоровье наравне с физическим», — комментирует Александр Семочкин, руководитель бизнес-категории «Деловые и хозяйственные услуги» на Авито Услугах.

Статистика показывает, что спрос смещается от кризисных мер, потребность в которых обусловлена тем, что животное уже заболело или проявляет агрессию, к превентивным. Также это подтверждает глобальный тренд: владельцы переносят на животных свои потребности — в психологии, фитнесе и даже эстетической косметологии.

Интерес к профессиональной помощи распространяется не только на собак и кошек: в Самарской области спрос на услуги специалистов по рептилиям, амфибиям и паукам увеличился на 48%. Владельцы енотов и кроликов также стали больше интересоваться услугами профессиональных грумеров и дрессировщиков — на 15 и 13% соответственно.

По данным Авито Работы, лидером по динамике роста средних зарплатных предложений стали грумеры — специалисты по стрижке и уходу за шерстью питомцев: их средняя зарплата выросла на 33% до 68 964 руб/мес. Стоит отметить, что фактический доход грумера зависит от количества выполненных стрижек, графика, навыков и клиентского потока.

Больше стали предлагать и ветеринарам — их зарплатные предложения достигли 76 027 руб/мес и оказались выше 11%. При этом чаще всего работодатели искали грумеров — число вакансий для них увеличилось на 40%.В целом же по России число вакансий для специалистов по уходу за животными выросло на 7%, а средняя предлагаемая зарплата в сфере составила 72023 руб/мес, что оказалось выше 8%, чем периодом ранее.

«Такой тренд отражает более ответственное отношение общества к животным: забота о них становится важной ценностью и для бизнеса, и для частных владельцев. Это подтверждают данные по активности соискателей — она выше на вакансии, связанные с уходом за животными. Так, чаще всего соискатели в России откликаются на вакансии грумеров (+71%), зоонянь (+42%) и ветеринарных санитаров (+25%), что подчеркивает растущий интерес к этим профессиям», — комментирует Андрей Кучеренков, директор бизнес-направления Авито Работы.

Самарцы рассказали, как планируют провести майские праздники
В этом году майские праздники относительно короткие: 2 раза по 3 дня — с 1 по 3 и с 9 по 11 число.
Россияне увеличат расходы в майские праздники
65% россиян тратят в этот период больше, чем обычно.
9 из 10 жителей Самары готовы пробовать новые бренды одежды и аксессуаров
Молодежь 18-24 лет чаще других обращает внимание на популярность бренда (12%), историю его происхождения (11%), рекламу (8%) и советы блогеров и инфлюенсеров (4%).
Три человека погибли и шесть пострадали в Самарской области от урагана
Три человека погибли 27 апреля из-за последствий штормового ветра в Самарской области
В понедельник, 27 апреля, на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили через мессенджер МАКС и по другим каналам связи.
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан в ходе совещания в облправительстве
27 апреля на оперативном совещании в облправительстве под председательством Вячеслава Федорищева рассмотрели вопрос о ходе полевых работ на территории региона.
На оперативном совещании с губернатором обсудили ход посевной в Самарской области
В Самаре упавшее из-за ветра дерево убило девочку
В Самаре упавшее из-за ветра дерево убило девочку
