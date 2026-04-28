в Самарской области спрос на услуги специалистов по рептилиям, амфибиям и паукам увеличился на 48%

Владельцы животных все чаще доверяют профессионалам уход за питомцами и их воспитание. По данным Авито Услуг и Авито Работы, в феврале-марте этого года в Самарской области спрос на услуги груминга, дрессировки и поведенческой коррекции, а также на специалистов в этих сферах оказался заметно выше, чем двумя месяцами ранее.

По данным Авито Услуг, владельцы все чаще вкладываются в воспитание и коррекцию поведения питомцев. Спрос на подготовку к соревнованиям вырос на 40%, на услуги кинолога — на 28%. Общая корректировка поведения стала популярнее на 27%, а трюковая дрессировка — на 13%.

Популярнее у жителей Самарской области стало вычесывание шерсти — в 2,3 раза по сравнению с декабрем 2025 года — январем 2026 года. Также вдвое вырос интерес к стрижке шерсти и стрижке когтей. Чистка глаз животных стала популярнее на 83%, а чистка ушей — на 74%.

«Люди подходят к заботе о питомцах все более осознанно. Им важно не только, чтобы животное было чистым и ухоженным, но и чтобы оно чувствовало себя психологически комфортно. За последние два месяца в Самарской области спрос на адаптацию собак после приюта вырос на 27%, услуги зоопсихолога стали востребованнее на 25%, а помощь с психологическими проблемами животных — на 4%. Это говорит о том, что владельцы зачастую воспринимают питомцев как полноправных членов семьи и готовы вкладываться в их ментальное здоровье наравне с физическим», — комментирует Александр Семочкин, руководитель бизнес-категории «Деловые и хозяйственные услуги» на Авито Услугах.

Статистика показывает, что спрос смещается от кризисных мер, потребность в которых обусловлена тем, что животное уже заболело или проявляет агрессию, к превентивным. Также это подтверждает глобальный тренд: владельцы переносят на животных свои потребности — в психологии, фитнесе и даже эстетической косметологии.

Интерес к профессиональной помощи распространяется не только на собак и кошек: в Самарской области спрос на услуги специалистов по рептилиям, амфибиям и паукам увеличился на 48%. Владельцы енотов и кроликов также стали больше интересоваться услугами профессиональных грумеров и дрессировщиков — на 15 и 13% соответственно.

По данным Авито Работы, лидером по динамике роста средних зарплатных предложений стали грумеры — специалисты по стрижке и уходу за шерстью питомцев: их средняя зарплата выросла на 33% до 68 964 руб/мес. Стоит отметить, что фактический доход грумера зависит от количества выполненных стрижек, графика, навыков и клиентского потока.

Больше стали предлагать и ветеринарам — их зарплатные предложения достигли 76 027 руб/мес и оказались выше 11%. При этом чаще всего работодатели искали грумеров — число вакансий для них увеличилось на 40%.В целом же по России число вакансий для специалистов по уходу за животными выросло на 7%, а средняя предлагаемая зарплата в сфере составила 72023 руб/мес, что оказалось выше 8%, чем периодом ранее.

«Такой тренд отражает более ответственное отношение общества к животным: забота о них становится важной ценностью и для бизнеса, и для частных владельцев. Это подтверждают данные по активности соискателей — она выше на вакансии, связанные с уходом за животными. Так, чаще всего соискатели в России откликаются на вакансии грумеров (+71%), зоонянь (+42%) и ветеринарных санитаров (+25%), что подчеркивает растущий интерес к этим профессиям», — комментирует Андрей Кучеренков, директор бизнес-направления Авито Работы.