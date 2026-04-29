АвтоВАЗ за 530 млн рублей подготовит линии сборки под кроссовер Azimut
Николай Сомов: "В молочном животноводстве большие проблемы"
В Гуанчжоу обсудили новые горизонты партнерства с самарскими производителями: от торговли до технологической кооперации
Рождение двойни стало стартом: как государство поддержало многодетную семью Митяевых
Команда Самарской области, в составе которой играют ветераны СВО, взяла бронзовые медали на турнире по волейболу сидя в Саратове
В Тольятти на «Лада-Арене» состоится массовое катание с хоккейным клубом «Лада»
Грузовик перевернулся на трассе «Обход Тольятти» в Самарской области
Стартовал Всероссийский ежегодный семейный конкурс Читаем Пушкина
Рождение двойни стало стартом: как государство поддержало многодетную семью Митяевых

В Самарской области продолжается реализация комплекса мер поддержки семей с детьми. В настоящее время в регионе действуют 42 меры поддержки и продолжается Десятилетие многодетной семьи, объявленное губернатором Вячеславом Федорищевым.

Особое внимание уделяется многодетным родителям, которые получают не только финансовую помощь, но и сопровождение на всех этапах. Яркий пример - семья Ольги и Максима Митяевых из Большеглушицкого района, воспитывающая четверых детей.

Рождение двойни могло стать для семьи серьезным испытанием, однако семья Митяевых не только преодолела эти трудности, но и начала планировать развитие собственного подсобного хозяйства. «Первый ребенок родился, и мы, естественно, второго захотели, и получилось, что нам сразу сказали: у вас двойня. Раз и мы стали многодетными», - делится Ольга Митяева.

Получив официальный статус многодетных, Митяевы открыли для себя целый спектр возможностей. По словам Ольги, государственная поддержка стала серьезным подспорьем. «Много стало господдержки. Это региональный семейный капитал, который мы вложили в свой дом. Это и различные выплаты, и пособия, например, ежегодная выплата на школьную и спортивную форму детям к новому учебному году, компенсация за коммунальные услуги и другие. Сейчас мы планируем оформить соцконтракт на теплицу», - рассказала многодетная мама.

Как пояснила Лариса Гладкова, руководитель управления по муниципальному району Большеглушицкий ГКУ СО «ГУСЗН Южного округа», семья Митяевых - одна из 313 многодетных семей Большеглушицкого района.

«Семья дружная и активная. Детям прививают традиционные ценности, а государство берет на себя часть финансовой нагрузки, чтобы у родителей было больше сил на воспитание, - отметила Лариса Викторовна. - В настоящее время более тысячи детей воспитываются в многодетных семьях, проживающих в нашем районе».

Среди ключевых мер поддержки многодетных семей региона: компенсация 50% платы за наем и содержание жилья, капремонт и ЖКУ (электро-, газо-, тепло-, водоснабжение), 75% компенсация за вывоз ТКО, компенсация 50% расходов на очное обучение детей в вузе или ссузе, бесплатные лекарства для детей до 6 лет по рецептам, региональный семейный капитал, ежегодная выплата на школьную и спортивную форму к учебному году, бесплатный проезд в общественном транспорте с использованием социальной карты, компенсация за самостоятельно приобретенную путевку в детский лагерь и другие.

«42 меры поддержки, которые сегодня работают в регионе, охватывают практически все сферы жизни многодетной семьи: от жилищно-коммунальных льгот до помощи в развитии детей. Десятилетие многодетной семьи, объявленное губернатором Вячеславом Федорищевым, переводит эту работу на системный уровень. Значительная часть этой работы проходит в рамках национального проекта “Семья”. Люди получают не просто выплаты, а уверенность в завтрашнем дне и возможность строить планы», - подчеркнула министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая.

Фото – Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области.

В Самаре предложили разместить зоопарк рядом со стадионом «Самара-Арена»
29 апреля 2026  11:16
В Самаре предложили разместить зоопарк рядом со стадионом «Самара-Арена»
Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров по объему госзакупок у самозанятых
29 апреля 2026  10:36
Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров по объему госзакупок у самозанятых
Во вторник, 28 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями и участниками проектов благотворительного фонда «Система» из Самарской области.
28 апреля 2026  19:29
Вячеслав Федорищев встретился с победителями и участниками проектов благотворительного фонда «Система»
Во вторник, 28 апреля, в Самаре в ВЦ «Экспо-Волга» впервые состоялся совместный форум председателей первичных профсоюзных организаций и партии «Единая России». В пленарном заседании принял участие губернатор Самарской области, секретарь регионального отде
28 апреля 2026  16:55
Вячеслав Федорищев принял участие в форуме самарских профсоюзов 
Во вторник, 28 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественной церемонии подведения итогов и награждения победителей конкурса профессионального мастерства «Учитель года Самарской области» — 2026.
28 апреля 2026  16:05
Вячеслав Федорищев наградил финалистов и победителя конкурса «Учитель года Самарской области»
