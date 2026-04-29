АвтоВАЗ за 530 млн рублей подготовит линии сборки под кроссовер Azimut
Николай Сомов: "В молочном животноводстве большие проблемы"
В Гуанчжоу обсудили новые горизонты партнерства с самарскими производителями: от торговли до технологической кооперации
Рождение двойни стало стартом: как государство поддержало многодетную семью Митяевых
Команда Самарской области, в составе которой играют ветераны СВО, взяла бронзовые медали на турнире по волейболу сидя в Саратове
В Тольятти на «Лада-Арене» состоится массовое катание с хоккейным клубом «Лада»
Грузовик перевернулся на трассе «Обход Тольятти» в Самарской области
Стартовал Всероссийский ежегодный семейный конкурс Читаем Пушкина
В Гуанчжоу обсудили новые горизонты партнерства с самарскими производителями: от торговли до технологической кооперации

В рамках развития внешнеэкономических связей и укрепления деловых контактов между Россией и Китаем состоялась встреча представителя Торгово-промышленной палаты Самарской области с консулом-советником Генерального консульства России в Гуанчжоу Владимиром Митыповым. Ключевой темой стало расширение международного сотрудничества, поиск новых точек экономического роста и защита интересов российского бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Организация этой встречи стала прямым результатом системной работы Союза «Торгово-промышленная палата Самарской области». Используя свой статус ключевой площадки для диалога между властью и бизнесом, ТПП Самарской области оперативно предоставила предпринимателю необходимые дипломатические координаты и выступила надежным мостом для налаживания прямого контакта с представительством России в Китае.

Самарскую область представляла Юлия Марчак - действующий селлер ведущих маркетплейсов (Wildberries, Ozon), аккредитованный эксперт по маркетплейсам ТПП Самарской области, спикер Инновационного центра «Сколково» и наставник онлайн-школы «Масштабные продажи на маркетплейсах».

Юлия Марчак высоко оценила настрой со стороны дипломатического корпуса: «Владимир Мижитович - приятный, открытый и внимательный человек! Отрадно видеть поддержку, которая действительно важна для самарских предпринимателей. Мы обсудили реальные шаги по выходу на китайские технологические рынки и коллаборации, которые дадут российским селлерам новые конкурентные преимущества».

Только за 2025 год товарооборот между регионами России и юга Китая достиг 28,2 млрд долларов США, что составляет 12% от общего объёма двусторонней торговли. Такая динамика требует от бизнеса не просто эпизодических контактов, а системного присутствия.

Проведенная встреча заложила основу для дальнейшего прямого диалога, который позволит предпринимателям рассчитывать на более системную защиту своих интересов и комфортный выход на китайский рынок через официальные механизмы.

Напомним, что ТПП Самарской области продолжает сбор заявок от региональных предпринимателей, заинтересованных в налаживании международных контактов и сопровождении внешнеэкономических сделок. По вопросам участия в конгрессно-выставочных мероприятиях, международного и межрегионального сотрудничества можно обращаться по телефонам: +7(846)332-12-95, +7(846) 333-27-63.

В Самаре предложили разместить зоопарк рядом со стадионом «Самара-Арена»
29 апреля 2026  11:16
В Самаре предложили разместить зоопарк рядом со стадионом «Самара-Арена»
Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров по объему госзакупок у самозанятых
29 апреля 2026  10:36
Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров по объему госзакупок у самозанятых
Во вторник, 28 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями и участниками проектов благотворительного фонда «Система» из Самарской области.
28 апреля 2026  19:29
Вячеслав Федорищев встретился с победителями и участниками проектов благотворительного фонда «Система»
Во вторник, 28 апреля, в Самаре в ВЦ «Экспо-Волга» впервые состоялся совместный форум председателей первичных профсоюзных организаций и партии «Единая России». В пленарном заседании принял участие губернатор Самарской области, секретарь регионального отде
28 апреля 2026  16:55
Вячеслав Федорищев принял участие в форуме самарских профсоюзов 
Во вторник, 28 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественной церемонии подведения итогов и награждения победителей конкурса профессионального мастерства «Учитель года Самарской области» — 2026.
28 апреля 2026  16:05
Вячеслав Федорищев наградил финалистов и победителя конкурса «Учитель года Самарской области»
