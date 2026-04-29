АвтоВАЗ за 530 млн рублей подготовит линии сборки под кроссовер Azimut
Николай Сомов: "В молочном животноводстве большие проблемы"
В Гуанчжоу обсудили новые горизонты партнерства с самарскими производителями: от торговли до технологической кооперации
Рождение двойни стало стартом: как государство поддержало многодетную семью Митяевых
Команда Самарской области, в составе которой играют ветераны СВО, взяла бронзовые медали на турнире по волейболу сидя в Саратове
В Тольятти на «Лада-Арене» состоится массовое катание с хоккейным клубом «Лада»
Грузовик перевернулся на трассе «Обход Тольятти» в Самарской области
Стартовал Всероссийский ежегодный семейный конкурс Читаем Пушкина
Для жителей Самарской области открыт прием заявок на проект «Флагманы образования»

Дан старт шестому сезону проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». К участию приглашаются жители Самарской области: учащиеся от 14 лет, студенты, молодые и опытные педагоги, управленцы, а также специалисты из сфер воспитания, культуры, спорта и молодежной политики. 

В новом сезоне расширены форматы участия: добавлен командный конкурс, открыты новые направления и обновлены цифровые сервисы проекта. Направления шестого сезона объединены общей задачей – участники будут разрабатывать и внедрять воспитательные практики, создавать мероприятия и работать с ценностными ориентирами подрастающего поколения, развивая единое воспитательное пространство в стране. Подать заявку на сайте https://flagmany.rsv.ru/

«Флагманы образования» – один из крупнейших проектов для выявления и поддержки лидеров в сфере образования и воспитания. За шесть лет к нам присоединились более 500 тысяч педагогов, управленцев и студентов. Это сильное сообщество людей, которые каждый день доказывают: профессия учителя – это профессия, которая формирует сильное настоящее и будущее России. В 2026 году мы внедряем командный формат. Потому что в школе, колледже или вузе результат рождается не в одиночку, а в команде. Наша цель – чтобы лучшие воспитательные практики работали не в одной школе или городе, а по всей стране. Для этого мы создаем флагманские команды, которые будут транслировать единые подходы и делиться опытом. Уверен, что шестой сезон станет точкой сборки для всех, кто хочет менять систему образования изнутри вместе с командой единомышленников», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

От Самарской области на участие в прошлом сезоне проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» поступило 2 843 заявки. По итогам 2025 года победителями конкурсных треков стали четыре участника из Самарской области, а также один представитель региона является действующим экспертом сообщества «Созвездие Флагманов образования».  

В шестом сезоне участникам доступны новые конкурсные направления:

  • Командный конкурс «Флагманы образования»  для команд, готовых создавать и внедрять воспитательные практики в образовательных организациях;
  • Направление «СпортТрек» – для тренеров, педагогов физической культуры и спортсменов, работающих с детьми и молодежью, а также студентов профильных направлений;
  • Индивидуальный конкурс «Учить и учиться» – для старшеклассников, выбирающих профессию педагога; студентов, делающих первые шаги в сфере образования; учителей, стремящихся развиваться;
  • Конкурс в экспертное сообщество «Созвездие Флагманов образования» – для тех, кто хочет стать лидером и наставником в сфере образования.

Индивидуальный конкурс «Учить и учиться» создан для тех, кто только знакомится с профессией, и для тех, кто в ней уже давно. Молодые педагоги на старте карьеры получат поддержку и помощь в адаптации, старшеклассники смогут познакомиться с профессией и понять, их ли это путь, а опытные учителя – проверить свои компетенции и найти новые точки роста.

Сообщество «Созвездие Флагманов образования» на сегодняшний день объединяет 292 эксперта из 75 регионов страны. Они обмениваются опытом, делятся успешными практиками, помогают друг другу внедрять их в регионах. Они становятся проводниками изменений: запускают собственные проекты, объединяют коллег и помогают профессионально развиваться. В этом году по результатам конкурсного отбора экспертное сообщество будет расширено.

Участникам проекта «Флагманы образования» в течение года будут доступны обновленные цифровые сервисы: каталог возможностей, образовательный курс «Сферум в МАХ» и библиотека контента. Кроме того, в 2026 году будут добавлены образовательные курсы «Культура» и «Государство», после прохождения которых участникам будут выданы сертификаты.

Регистрация на новый сезон уже доступна на сайте https://flagmany.rsv.ru/

Проект «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется с 2019 года и позволяет выявить наиболее мотивированные команды и подготовленных лидеров среди педагогов, управленцев в сфере образования и студентов и способствует профессиональному развитию участников посредством конкурсных треков, дополнительных мероприятий и сервисов. Участники проекта смогут расширить свои знания и компетенции, открыть новые профессиональные перспективы, найти наставников и единомышленников, получить экспертную поддержку своих проектов и стать частью профессионального сообщества. Он проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь).

В Самаре предложили разместить зоопарк рядом со стадионом «Самара-Арена»
29 апреля 2026  11:16
Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров по объему госзакупок у самозанятых
29 апреля 2026  10:36
Во вторник, 28 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями и участниками проектов благотворительного фонда «Система» из Самарской области.
28 апреля 2026  19:29
Во вторник, 28 апреля, в Самаре в ВЦ «Экспо-Волга» впервые состоялся совместный форум председателей первичных профсоюзных организаций и партии «Единая России». В пленарном заседании принял участие губернатор Самарской области, секретарь регионального отде
28 апреля 2026  16:55
Во вторник, 28 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественной церемонии подведения итогов и награждения победителей конкурса профессионального мастерства «Учитель года Самарской области» — 2026.
28 апреля 2026  16:05
