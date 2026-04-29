АвтоВАЗ за 530 млн рублей подготовит линии сборки под кроссовер Azimut
Николай Сомов: "В молочном животноводстве большие проблемы"
В Гуанчжоу обсудили новые горизонты партнерства с самарскими производителями: от торговли до технологической кооперации
Рождение двойни стало стартом: как государство поддержало многодетную семью Митяевых
Команда Самарской области, в составе которой играют ветераны СВО, взяла бронзовые медали на турнире по волейболу сидя в Саратове
В Тольятти на «Лада-Арене» состоится массовое катание с хоккейным клубом «Лада»
Грузовик перевернулся на трассе «Обход Тольятти» в Самарской области
Стартовал Всероссийский ежегодный семейный конкурс Читаем Пушкина
Билайн и «ЛизаАлерт»: год работы сервиса «Геопоиск»

Билайн и добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» подводят итоги первого года работы инновационного сервиса «Геопоиск». Технология, позволяющая в течение нескольких минут передавать точные координаты мобильного устройства пропавшего человека прямо в руки спасателей, доказала свою эффективность: за время работы сервиса поступило 62 заявки, 8 человек удалось спасти благодаря оперативному получению геоданных.

Технология, спасающая жизнь: пилотный проект, позволяющий передать спасателям геолокацию пропавшего, если сим-карта оформлена на его родственника и сам родственник делает запрос оператору на определение координат, был запущен в апреле 2025 года. Второй этап сервиса, когда абоненты Билайна в случае бедствия могут заранее дать согласие на передачу геоданных мобильного устройства в мобильном приложении, заработал в октябре 2025 года. Эту опцию уже активировали более 27 000 человек.

«Геопоиск с ЛизаАлерт» — это, по сути, страхование жизни. Новая культура безопасности, когда мобильное устройство абонента работает на его спасение в чрезвычайной ситуации – когда нужна помощь, объявлена поисковая операция. Ранее на запрос координат пропавшего уходило несколько дней – законодательно необходимо было получить судебное решение. Предварительное согласие на передачу данных в мобильном приложении решает правовую коллизию – право человека на помощь обеспечено возможностью законно передать координаты спасателям.

Точность определения местоположения зависит от местности: в городской среде она составляет 50–100 метров, в природной — до 1000 метров. Архитектура хранения данных полностью безопасна, а согласие можно отозвать в один клик. Это бесплатно.

Билайн во взаимодействии с Минцифры России последовательно прорабатывает возможности актуализации нормативных требований для повышения оперативности поиска людей и обмена информацией между участниками. Для спасения жизни важно, чтобы спасатели получали доступ к геолокации в экстренной ситуации без лишних бюрократических проволочек.

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:

«2025 год стал важным этапом в нашем многолетнем сотрудничестве с "ЛизаАлерт". Мы реализовали новые совместные проекты, запустили важные и необходимые законодательные инициативы, заметно усилили технологическую поддержку отряда — от сервисов геопоиска и специализированного оборудования до решений на базе Big Data и ИИ, которые помогают ускорять поиски и вовлекать больше людей. Для нас это важнейшее партнёрство, которое подчёркивает наш вклад и ответственность как технологической компании: мы создаём решения, работающие в критических ситуациях, когда на кону человеческая жизнь, каждая минута имеет значение. Наше взаимодействие с "ЛизаАлерт" — это также пример и сигнал другим компаниям, как можно быть ещё более полезным членом общества и вместе по-настоящему решать социальные задачи, важные для людей».

Григорий Сергеев, руководитель ПСО «ЛизаАлерт»:

«За время работы отряда мы последовательно привлекали внимание правительства и общественности к вопросам обновления законодательной базы в отношении геоданных, чтобы в полной мере использовать современные технологии для спасения людей. Совместно с Билайном мы уже передаём нашу экспертизу другим операторам связи для внедрения аналогичных решений, очень важно, чтобы этот механизм заработал на всём рынке, стал доступно всем абонентам сотовых операторов. И мы вместе будем формировать новую культуру безопасности: людям важно проявить осознанность и заранее дать согласие в приложении, чтобы если что-то происходит, поисковые отряды смогли прийти на помощь».

22 апреля 2026 года проект был отмечен крупнейшей маркетинговой премией «E+ Awards 2026» за вклад в развитие социальных технологий. Билайн и «ЛизаАлерт» получили золото в номинации «Импакт. Бренды».

 

В Самаре предложили разместить зоопарк рядом со стадионом «Самара-Арена»
29 апреля 2026  11:16
В Самаре предложили разместить зоопарк рядом со стадионом «Самара-Арена»
Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров по объему госзакупок у самозанятых
29 апреля 2026  10:36
Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров по объему госзакупок у самозанятых
Во вторник, 28 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями и участниками проектов благотворительного фонда «Система» из Самарской области.
28 апреля 2026  19:29
Вячеслав Федорищев встретился с победителями и участниками проектов благотворительного фонда «Система»
Во вторник, 28 апреля, в Самаре в ВЦ «Экспо-Волга» впервые состоялся совместный форум председателей первичных профсоюзных организаций и партии «Единая России». В пленарном заседании принял участие губернатор Самарской области, секретарь регионального отде
28 апреля 2026  16:55
Вячеслав Федорищев принял участие в форуме самарских профсоюзов 
Во вторник, 28 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественной церемонии подведения итогов и награждения победителей конкурса профессионального мастерства «Учитель года Самарской области» — 2026.
28 апреля 2026  16:05
Вячеслав Федорищев наградил финалистов и победителя конкурса «Учитель года Самарской области»
