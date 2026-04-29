Стартовал Всероссийский ежегодный семейный конкурс Читаем Пушкина

Ко Дню защиты детей и 227-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина на детском познавательном телеканале «О!» стартовал Всероссийский ежегодный конкурс «Читаем Пушкина» для семей с детьми от 3 до 10 лет. Самые яркие выступления можно будет увидеть в эфире канала «О!».

Для участия в семейном творческом конкурсе нужно записать короткое видео с чтением стихотворения или отрывка прозы А.С. Пушкина и загрузить в мини-приложение канала «О!» во ВКонтакте. Работы принимаются до 1 июня. Все участники конкурса получат дипломы, а победители — призы и собственную «минуту славы» в эфире телеканала «О!».

За прошлые годы в конкурсе приняли участие более 4 тысяч детей из разных городов России. «Читаем Пушкина» — это настоящий праздник для зрителей телеканала «О!», возможность увидеть тёплые, забавные и трогательные видео с чтением классики, оценить артистизм и творческий подход участников. В этом году проект становится ещё масштабнее: появилась новая семейная номинация.

«За три года проведения конкурса мы увидели, что он интересен не только детям, но и их родителям. В проекте участвуют целыми семьями: вместе готовят выступления, продумывают образы. Поэтому в этом году мы добавили еще одну номинацию — семейную, и приглашаем детей читать стихи с мамами, папами, бабушками и дедушками. Ведь совместное творчество объединяет поколения и даёт возможность не только изучать русскую классику, но и увлекательно проводить время родителям с детьми», — отметила генеральный продюсер телеканала «О!» Дарья Ильина.