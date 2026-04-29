Я нашел ошибку
Главные новости:
АвтоВАЗ за 530 млн рублей подготовит линии сборки под кроссовер Azimut
Николай Сомов: "В молочном животноводстве большие проблемы"
В Гуанчжоу обсудили новые горизонты партнерства с самарскими производителями: от торговли до технологической кооперации
Рождение двойни стало стартом: как государство поддержало многодетную семью Митяевых
Команда Самарской области, в составе которой играют ветераны СВО, взяла бронзовые медали на турнире по волейболу сидя в Саратове
В Тольятти на «Лада-Арене» состоится массовое катание с хоккейным клубом «Лада»
Грузовик перевернулся на трассе «Обход Тольятти» в Самарской области
Стартовал Всероссийский ежегодный семейный конкурс Читаем Пушкина
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.69
-0.12
EUR 87.59
-0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Россиянам объяснили, как отличить по-настоящему целебную воду от подделки

112
В настоящей целебной воде будет высокий уровень общей минерализации. Об этом «Газете.Ru» рассказала главный технолог минеральной и питьевой воды «Новотерская» Виктория Манаенко.

«Первый критерий, на который нужно смотреть на упаковке — уровень общей минерализации. Именно он показывает, есть ли в воде природные вещества. Если показатель низкий — ниже единицы — перед вами обычная питьевая вода без значимого содержания полезных элементов», — заявила эксперт.

Второе, на что стоит обратить внимание, по мнению Манаенко, — состав.

«Производитель обязан полностью раскрывать его на этикетке. Если в воде есть подсластители, ароматизаторы или консерванты, такой продукт уже не относится к категории минеральной воды, а является напитком с добавками, даже если на упаковке написано «вода», — объяснила технолог.

Она также призвала изучить формулировки на упаковке.

«Искусственно минерализованная вода должна прямо так и обозначаться. Отсутствие этой информации или попытка подать продукт как природный — классический пример введения потребителя в заблуждение», — отметила эксперт.

Манаенко подчеркнула, что следует обращать внимание и на газированность. По ее словам, добавление углекислоты не превращает воду в минеральную. Как объяснила технолог, газирование — это технологическая операция, которая влияет только на вкус. В такой воде отсутствует природный состав, характерный для источниковой воды.

«Обращать внимание следует и на отсутствие осадка на дне бутылки. Если вода перемерзает во время доставки и хранения, а затем оттаивает, ее структура меняется: микроэлементы могут выпадать в осадок, а вкусовые свойства ухудшаются. Такая вода уже не воспринимается организмом так же, как исходная и ее целебные свойства пропадают», — заявила специалист.

Она рассказала, что настоящая целебная вода всегда имеет природное происхождение. Это вода, которая добывается из скважины и содержит сформированный природой комплекс микро- и макроэлементов. Как утверждает эксперт, любые варианты, где минералы добавлены искусственно, не обладают теми же свойствами, даже если визуально похожи.

Манаенко подчеркнула, что целебная вода определяется тремя ключевыми параметрами: природное происхождение, прозрачный состав и отсутствие любых добавок. Она заявила, что все остальное — продукты, которые лишь выглядят как минералка, но не дают ожидаемого эффекта.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре предложили разместить зоопарк рядом со стадионом «Самара-Арена»
29 апреля 2026  11:16
191
Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров по объему госзакупок у самозанятых
29 апреля 2026  10:36
199
Во вторник, 28 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями и участниками проектов благотворительного фонда «Система» из Самарской области.
28 апреля 2026  19:29
921
Во вторник, 28 апреля, в Самаре в ВЦ «Экспо-Волга» впервые состоялся совместный форум председателей первичных профсоюзных организаций и партии «Единая России». В пленарном заседании принял участие губернатор Самарской области, секретарь регионального отде
28 апреля 2026  16:55
622
Во вторник, 28 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественной церемонии подведения итогов и награждения победителей конкурса профессионального мастерства «Учитель года Самарской области» — 2026.
28 апреля 2026  16:05
594
Весь список