Россиянам объяснили, как отличить по-настоящему целебную воду от подделки

В настоящей целебной воде будет высокий уровень общей минерализации. Об этом «Газете.Ru» рассказала главный технолог минеральной и питьевой воды «Новотерская» Виктория Манаенко.

«Первый критерий, на который нужно смотреть на упаковке — уровень общей минерализации. Именно он показывает, есть ли в воде природные вещества. Если показатель низкий — ниже единицы — перед вами обычная питьевая вода без значимого содержания полезных элементов», — заявила эксперт.

Второе, на что стоит обратить внимание, по мнению Манаенко, — состав.

«Производитель обязан полностью раскрывать его на этикетке. Если в воде есть подсластители, ароматизаторы или консерванты, такой продукт уже не относится к категории минеральной воды, а является напитком с добавками, даже если на упаковке написано «вода», — объяснила технолог.

Она также призвала изучить формулировки на упаковке.

«Искусственно минерализованная вода должна прямо так и обозначаться. Отсутствие этой информации или попытка подать продукт как природный — классический пример введения потребителя в заблуждение», — отметила эксперт.

Манаенко подчеркнула, что следует обращать внимание и на газированность. По ее словам, добавление углекислоты не превращает воду в минеральную. Как объяснила технолог, газирование — это технологическая операция, которая влияет только на вкус. В такой воде отсутствует природный состав, характерный для источниковой воды.

«Обращать внимание следует и на отсутствие осадка на дне бутылки. Если вода перемерзает во время доставки и хранения, а затем оттаивает, ее структура меняется: микроэлементы могут выпадать в осадок, а вкусовые свойства ухудшаются. Такая вода уже не воспринимается организмом так же, как исходная и ее целебные свойства пропадают», — заявила специалист.

Она рассказала, что настоящая целебная вода всегда имеет природное происхождение. Это вода, которая добывается из скважины и содержит сформированный природой комплекс микро- и макроэлементов. Как утверждает эксперт, любые варианты, где минералы добавлены искусственно, не обладают теми же свойствами, даже если визуально похожи.

Манаенко подчеркнула, что целебная вода определяется тремя ключевыми параметрами: природное происхождение, прозрачный состав и отсутствие любых добавок. Она заявила, что все остальное — продукты, которые лишь выглядят как минералка, но не дают ожидаемого эффекта.