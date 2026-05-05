Картофель в Самарской области может сильно подорожать

В текущем периоде зафиксирован значительный рост цен на этот овощ. Следует отметить, что ежегодно в весенний сезон наблюдается традиционная волатильность цен на указанную категорию продукции. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), в мае прошлого года стоимость одного килограмма картофеля достигла пикового значения 95 рублей. В настоящий момент ситуация повторяется: отмечают существенное удорожание данного социально значимого продукта, пишет ГТРК-Самара.

По оценкам профильных экспертов (включая отраслевые союзы и аналитические центры АПК), сложившаяся негативная ценовая динамика обусловлена комплексом структурных факторов, ключевым из которых является недостаточный уровень самообеспечения страны картофелем товарных категорий (особенно семенным материалом и поздними сортами для длительного хранения). Это ведет к прямой зависимости национального рынка от нестабильных показателей урожайности внутри страны, а также к вынужденному наращиванию импорта продовольственного картофеля и, что критически важно, импорта семян. В результате внешнеэкономические и климатические риски напрямую транслируются в рост розничных цен, снижая прогнозируемость агропродовольственного рынка.

В целях стабилизации ценовой ситуации, снижения сезонных колебаний и укрепления продовольственного суверенитета целесообразна безотлагательная реализация системных мер по развитию отечественного овощеводства и селекции картофеля. К приоритетным направлениям относятся: государственная поддержка строительства современных овощехранилищ с регулируемым климатом, субсидирование селекционных программ по выведению отечественных сортов, а также стимулирование перерабатывающих мощностей.