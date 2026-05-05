шеф-повара стали самыми востребованными специалистами в сфере гостиничного бизнеса и туризма

Аналитики Авито Работы изучили, как за март-апрель 2026 года изменилось количество вакансий и размер средних зарплатных предложений в сфере гостиничного бизнеса и туризма, а Авито Путешествия — спрос на бронирования посуточного жилья этой весной. По данным аналитиков, чаще всего в отрасли стали искать шеф-поваров (+79%), которые работают в ресторанах при гостиницах, — соискатели на эту позицию могли рассчитывать в среднем на 97 327 руб/мес.

Кроме того, на 58% вырос спрос на аниматоров, которым предлагали порядка 50 487 руб/мес. В тройку самых востребованных профессий отрасли вошли помощники официанта — их стали искать на 36% чаще, чем годом ранее, а средние зарплатные предложения для них составили 99 688 руб/мес.

Бариста оказались на первом месте по росту зарплатных предложений за последний год — им предлагали на 29% больше, чем год назад. На втором месте в рейтинге оказались турагенты — средние предлагаемые зарплаты для них увеличились на 24% и достигли 79 406 руб/мес при условии полной занятости.

Согласно данным Авито Путешествий, в преддверии высокого сезона пользователи стали активнее планировать поездки по России. Так, спрос на бронирования отелей выросло на 78% год к году, интерес к аренде загородного жилья увеличился на 22%, тогда как спрос на квартиры остался на уровне прошлого года.