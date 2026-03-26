В Сызрани мужчина выпил пива и сел за руль мопеда

В сентябре прошлого года, в ходе рейдовых мероприятий, сотрудники ДПС Госавтоинспекции МВД России «Сызранское» заметили мужчину, который без мотошлема управлял мопедом и перевозил пассажира-подростка, также не имевшего средств защитной экипировки.

Во время допроса задержанный пояснил полицейским, что выпил полтора литра пива, но по его объявлению о продаже мопеда приехал покупатель и он не смог отказать в проверке транспортного средства. 32-летний мужчина сел за руль в состоянии опьянения, осознавая, что это делать противозаконно.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Сызранский городской суд доказательства, собранные полицейскими признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Местному жителю, с учетом всех обстоятельств, назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на два года.

Мопед, которым мужчина управлял в момент совершения преступления, принадлежащий ему на праве собственности, по решению суда конфискован в доход государству. Приговор вступил в законную силу.