В Кошкинском районе возбудили уголовное дело в отношении лишенного водительских прав сельского байкера

В мае текущего года в дневное время суток в ходе несения службы сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Кошкинскому району заметили и остановили мотоцикл без государственных регистрационных знаков под управлением местного жителя.

При проверке технического состояния транспортного средства полицейские выявили у водителя признаки опьянения, отстранили его от управления и предложили пройти медицинское освидетельствование в лечебном учреждении, на что он ответил отказом.

Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, мотоцикл поместили на специализированную стоянку.

Сотрудниками полиции установлено, что правонарушитель ранее привлекался к административной ответственности за неисполнение законных требований должностных лиц: судом мужчине назначены штраф 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами сроком на два года. На момент задержания срок наказания за предыдущее правонарушение не истек.

Группой дознания ОМВД России по Кошкинскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение). Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

В настоящее время дознавателем подано ходатайство в суд о наложении ареста на имущество подозреваемого. Транспортное средство, использованное злоумышленником при совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ, по решению суда может быть изъято и обращено в собственность государства на основании обвинительного приговора.