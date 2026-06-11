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У пьяного водителя из Приволжского района конфисковали машину

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У пьяного водителя из Приволжского района конфисковали машину

Находясь на маршруте патрулирования в селе Обшаровка, сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Приволжскому району остановили для проверки документов автомобиль Lada Granta под управлением ранее не судимого местного жителя 2004 года рождения.

Мужчина, будучи лишенным права управления транспортными средствами в ноябре прошлого года за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.8 КоАП РФ, водительское удостоверение в установленном порядке в ГАИ не сдал и находился за рулем автомобиля с признаками алкогольного опьянения. На законное требование полицейских пройти медицинское освидетельствование в лечебном учреждении правонарушитель ответил отказом.

Группой дознания ОМВД России по Приволжскому району уголовное дело, возбужденное в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию), расследовано и с утвержденным обвинительным актом передано в суд для принятия решения по существу.

Приволжский районный суд Самарской области признал доказательства, собранные сотрудниками полиции, достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. С учетом всех обстоятельств, местному жителю назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. Кроме того, в соответствии с п. «д» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ транспортное средство, принадлежащее обвиняемому и использованное им при совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ конфисковано и обращено в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

 

Теги: БДД

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