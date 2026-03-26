Самарские психологи определили, как перфекционизм влияет на мозг и приводит к анорексии

Россияне через суд могут получить компенсацию за табачный дым, попадающий в квартиру от соседей
Межрегиональный фестиваль локальной кухни «Волжские сезоны» в 2026 году решили не проводить
Ученые и студенты психологического факультета Самарского университета им. Королёва в ходе экспериментального исследования определили нейробиологический механизм влияния перфекционизма на мозг человека. В результате такого воздействия в мозгу происходят определенные изменения на физиологическом уровне, что может приводить к возникновению психических расстройств: например, нервной анорексии - тяжелого психического расстройства пищевого поведения, при котором человек частично или полностью отказывается от еды, теряя вес и здоровье.

Нервная анорексия в плане лечения является одним из самых сложных психических расстройств. Даже когда вес пациента удается восстановить, очень высок риск рецидива, и мы в этом исследовании выясняли, почему так происходит. В качестве ключевой гипотезы мы рассматривали взаимосвязь двух факторов - перфекционизма как стремления к недостижимому идеалу и происходящей на физиологическом уровне "поломки" в восприятии человеком сигналов собственного тела - чувства голода, насыщения, усталости. То есть, можно сказать, человек настолько сильно хочет всё контролировать, что он перестает слышать свое тело, погружаясь в особое измененное состояние сознания, где реальность тела подменяется реальностью жестких правил и идеалов. В ходе исследования мы определили, как именно перфекционистские установки "отключают" естественную связь сознания с телом на уровне работы мозга", - рассказала одна из авторов исследования Алина Копанева, студентка психологического факультета Самарского университета им. Королёва.

По словам исследователей, перфекционистские установки создают устойчивые шаблоны обработки сигналов тела, что ведет к систематическому искажению и подавлению этих сигналов. Ключевым патологическим механизмом выступает феномен гиперконтроля: у пациенток с анорексией наблюдается повышенная активность дорсолатеральной префронтальной коры - области, ответственной за когнитивный контроль и подавление автоматических процессов. Эта гиперфункция приводит к сознательному игнорированию базовых телесных сигналов, что подтверждается снижением активации передней островковой доли мозга. То есть перфекционистские установки заставляют мозг обманывать самого себя, формируя устойчивые неправильные шаблоны: чувство голода интерпретируется как "слабость", телесный дискомфорт - как "признак эффективности контроля", а сигналы насыщения - как "угроза потери управления".

По мнению авторов исследования, этот механизм объясняет феномен "эмоционального онемения" и игнорирования физиологических потребностей, характерный для нервной анорексии. Более того, если первоначально сознательное подавление интерoцептивных сигналов от мозга к телу требует значительных когнитивных усилий, то по мере прогрессирования заболевания формируются устойчивые нейронные паттерны, приводящие к автоматизации этого процесса.

"Это объясняет невосприимчивость человека к коррекции в питании и подтверждает необходимость целенаправленных терапевтических вмешательств. Чем выше уровень перфекционизма, тем хуже человек чувствует свое тело. И самая страшная физиологическая плата за расстройства пищевого поведения - это последующая дисфункция различных органов, а в тяжелых случаях это может привести к бесплодию. Организм в состоянии хронического истощения часто отключает репродуктивную функцию как "неприоритетную", - подчеркнул Константин Лисецкий, доктор психологических наук, заведующий кафедрой психологии развития Самарского университета им. Королёва.

Исследователи отмечают необходимость разработки дифференцированных алгоритмов для разных типов перфекционизма и важность изучения нейропластичности островковой доли в процессе терапии пациентов. Также необходимо включать специальный интерoцептивный тренинг в стандартные протоколы лечения расстройств пищевого поведения для достижения устойчивой ремиссии.

"Наше исследование позволяет лучше понять, почему стандартные методы лечения часто не работают. Можно накормить человека, восстановить вес, но если он по-прежнему не слышит сигналов своего тела, он снова сорвется. Результаты исследования могут помочь психологам и психиатрам точнее настраивать терапию: не просто "заставлять есть", а учить заново чувствовать голод, насыщение, усталость. Даже у абсолютно здоровых людей, которые просто живут в бешеном ритме, не высыпаются, едят на бегу, игнорируют стресс, со временем тоже притупляется связь с телом. Они перестают понимать: я устал или выгорел? Я голоден или просто тревожен? Восстановление этой связи со своим телом обеспечивает принципиально другое качество жизни, позволяющее чувствовать радость от жизни, от движения, позволяющее быть более бодрыми, здоровыми и счастливыми", - отметила Алина Копанева.

Автор фото: Виктория Старосельская

 

Здравоохранение
26 марта 2026  11:12
