Самарский эксперт: инфекции во время беременности опасны не только для будущей мамы, но и для ребёнка

Врач акушер-гинеколог Самарской областной клинической больницы им.В,Д. Середавина Светлана Клюяшкина:

«Беременность — особый период, когда организм женщины работает в условиях повышенной нагрузки. Иммунная система в это время естественным образом перестраивается, чтобы обеспечить развитие плода, поэтому восприимчивость к инфекциям может возрастать. Любые заболевания во время беременности требуют более внимательного отношения.

Инфекции во время беременности опасны не только для будущей мамы, но и для ребёнка. Риск зависит от срока беременности, вида возбудителя и общего состояния организма женщины.

На ранних сроках особое значение имеют вирусные инфекции, поскольку именно в 1 триместре формируются основные органы и системы плода. Некоторые заболевания могут повлиять на этот процесс и увеличить вероятность осложнений. Во 2 и 3 триместрах инфекционный процесс может привести к нарушению работы плаценты, задержке роста плода, преждевременным родам или внутриутробному инфицированию.

 Среди наиболее распространённых инфекций, требующих особого контроля, — острые респираторные вирусные инфекции, грипп, инфекции мочевыводящих путей, а также заболевания, передающиеся половым путём. Даже бессимптомное течение некоторых состояний может представлять риск, поэтому во время беременности важны регулярные обследования.

Отдельного внимания требуют инфекции мочевыделительной системы. Во время беременности они встречаются достаточно часто из-за физиологических изменений в организме. Если вовремя не выявить и не пролечить такое состояние, возможно развитие осложнений, включая воспалительные процессы почек и повышение риска преждевременных родов.

 Опасность представляет и высокая температура. Выраженная лихорадка, особенно в первом триместре, требует обязательной консультации врача. Самолечение в этот период недопустимо, поскольку многие препараты противопоказаны при беременности.

Для профилактики инфекций соблюдайте простые, но эффективные меры:
 тщательно мойте руки
избегайте контакта с заболевшими людьми
полноценно питайтесь
соблюдайте режим сна
своевременно проходите все назначенные обследования.
 В сезон подъёма заболеваемости ограничьте посещение мест большого скопления людей.

Важно на этапе планирования беременности пройти обследование на инфекции, проверить уровень иммунной защиты к ряду заболеваний и при необходимости заранее провести вакцинацию.

Если во время беременности появились симптомы недомогания — слабость, повышение температуры, боли, кашель или другие жалобы — сразу обращайтесь к специалистам. Своевременная диагностика позволяет вовремя начать лечение и минимизировать возможные риски для мамы и малыша».

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

