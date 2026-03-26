В Самарской области оштрафовали организацию коллекторов

Сотрудники ГУФССП России по Самарской области оштрафовали организацию, занимающуюся взысканием просроченной задолженности, и ее директора за нарушение правил взаимодействия с гражданами.

В отдел контрольно-надзорной и разрешительной деятельности ГУФССП России по Самарской области поступило обращение от жительницы г. Самары, которая пожаловалась на то, что организация, занимающаяся взысканием просроченной задолженности, нарушает ее права, отправляя СМС-сообщения с требованиями вернуть долг.

В ходе проверки сотрудниками Службы было установлено, что фирма переуступила задолженность другой организации, а следовательно уже не имела права взаимодействовать с должником. Помимо этого, ранее на нее было наложено ограничение на направление текстовых сообщений заявительнице, но действующий запрет также был нарушен.

В связи с тем, что в ходе проверки были выявлены нарушения порядка взаимодействия профессионального взыскателя с должником, сотрудниками органов принудительного исполнения в отношении организации был составлен протокол по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ и назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Также к административной ответственности был привлечен и директор фирмы по ч. 5 ст. 14.57 КоАП РФ. Наказанием стал штраф в 50 тысяч рублей.