Алексей Дегтев подал документы на предварительное голосование «Единой России»

«Я официально подал документы на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Это решение не было спонтанным, оно выросло из нашей с вами ежедневной работы. Я претендую на право представлять интересы наших жителей в Самарской Губернской Думе. Это доверие, которое невозможно получить просто так — его нужно заслужить реальными делами. Вся моя деятельность всегда была и остается сосредоточена на главном — заботе о людях и повышении качества их жизни. Я глубоко погружен в вопросы городского хозяйства и убежден: Самара должна становиться более современной и комфортной. Иду на выборы, чтобы масштабировать этот опыт и системно решать проблемы нашего города», — отметил Алексей Дегтев.

Путь Алексея Дегтева — это пример служения родному городу и людям. Он родился в Куйбышеве в семье рабочих ЗИМа. Окончил педагогический факультет Смоленского государственного института физкультуры по специальности «преподаватель физического воспитания», а спустя два десятилетия получил второе высшее образование — «менеджер образования».

С 1990 по 2018 год Алексей Дегтев работал директором самарской школы №58. В 26 лет он возглавил учебное заведение — даже по советским меркам это был стремительный карьерный взлет. Для коллег и учеников он стал «Петровичем» — учителем, к которому тянулись, наставником, чей авторитет был непререкаем. Под его руководством школа получила новый четырехэтажный корпус и множество спортивных объектов. В общей сложности Дегтев руководил школой 28 лет, успев поучить детей и даже внуков своих первых выпускников.

С 2010 по 2015 год Алексей Дегтев был депутатом Самарской городской Думы. В 2018 году возглавил городской парламент, совмещая эту работу с активной общественной деятельностью.

Особое место в жизни Дегтева занимает поддержка участников специальной военной операции. Он лично участвует в сборе гуманитарной помощи, нередко выезжает в расположение частей, чтобы доставить необходимое бойцам.

Напомним, предварительное голосование «Единой России» пройдёт в электронном формате с 25 по 31 мая 2026 года. Выдвижение кандидатов на сайте pg.er.ru продлится до 30 апреля. Участие в процедуре обязательно для всех, кто планирует выдвигаться от партии на выборах. В Единый день голосования — 2026 жителям Самарской области предстоит избрать депутатов Государственной Думы и Самарской Губернской Думы.