Я нашел ошибку
Главные новости:
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.72
-0.24
EUR 93.81
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В дни каникул в Самарском зоопарке будут проходить интересные экскурсии для всех желающих
Тематический день "Розовый пеликан" пройдет в самарском зоопарке!
В Самаре состоится интерактивное занятие для детей «Калейдоскоп: тайна прекрасных узоров»
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

Алексей Дегтев подал документы на предварительное голосование «Единой России»

181
Алексей Дегтев подал документы на предварительное голосование «Единой России»
Депутат Думы городского округа Самара Алексей Дегтев лично подал документы в Региональный оргкомитет для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Парламентарий намерен представлять интересы жителей областной столицы в Самарской Губернской Думе по избирательному округу № 3.
 

«Я официально подал документы на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Это решение не было спонтанным, оно выросло из нашей с вами ежедневной работы. Я претендую на право представлять интересы наших жителей в Самарской Губернской Думе. Это доверие, которое невозможно получить просто так — его нужно заслужить реальными делами. Вся моя деятельность всегда была и остается сосредоточена на главном — заботе о людях и повышении качества их жизни. Я глубоко погружен в вопросы городского хозяйства и убежден: Самара должна становиться более современной и комфортной. Иду на выборы, чтобы масштабировать этот опыт и системно решать проблемы нашего города», — отметил Алексей Дегтев.

Путь Алексея Дегтева — это пример служения родному городу и людям. Он родился в Куйбышеве в семье рабочих ЗИМа. Окончил педагогический факультет Смоленского государственного института физкультуры по специальности «преподаватель физического воспитания», а спустя два десятилетия получил второе высшее образование — «менеджер образования».

С 1990 по 2018 год Алексей Дегтев работал директором самарской школы №58. В 26 лет он возглавил учебное заведение — даже по советским меркам это был стремительный карьерный взлет. Для коллег и учеников он стал «Петровичем» — учителем, к которому тянулись, наставником, чей авторитет был непререкаем. Под его руководством школа получила новый четырехэтажный корпус и множество спортивных объектов. В общей сложности Дегтев руководил школой 28 лет, успев поучить детей и даже внуков своих первых выпускников.

С 2010 по 2015 год Алексей Дегтев был депутатом Самарской городской Думы. В 2018 году возглавил городской парламент, совмещая эту работу с активной общественной деятельностью.

Особое место в жизни Дегтева занимает поддержка участников специальной военной операции. Он лично участвует в сборе гуманитарной помощи, нередко выезжает в расположение частей, чтобы доставить необходимое бойцам.

Напомним, предварительное голосование «Единой России» пройдёт в электронном формате с 25 по 31 мая 2026 года. Выдвижение кандидатов на сайте pg.er.ru продлится до 30 апреля. Участие в процедуре обязательно для всех, кто планирует выдвигаться от партии на выборах. В Единый день голосования — 2026 жителям Самарской области предстоит избрать депутатов Государственной Думы и Самарской Губернской Думы.

 

Теги: Единая Россия

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
